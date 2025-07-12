Энергия Рио и баскская гордость. Винисиус и Нико празднуют день рождения

12 июля свой день рождения празднуют два сверхбыстрых нападающих испанской Ла Лиги – Винисиус Жуниор и Нико Уильямс. Бразилец был в одном шаге от победы в голосовании за «Золотой мяч», а испанец совсем недавно продлил контракт с баскским клубом, в котором и в дальнейшем будет выступать вместе со своим старшим братом Инаки Уильямсом.

Винисиус Жуниор

Свою футбольную карьеру бразилец начал в 16 лет, став игроком академии клуба «Фламенго». В основном составе Винисиус дебютировал 13 мая 2017 года в поединке Серии А, а уже 10 августа отметился первым забитым мячом в ворота «Палестино».

Продолжая демонстрировать выдающиеся перформансы в Бразилии, молодой звездой заинтересовался один из грандов европейского футбола – мадридский «Реал».

20 июня 2018 года Винисиуса официально представили как игрока испанского клуба. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В начале своего пути в новой команде он тренировался и играл за «Кастилью».

Официальный дебют Винисиуса в стартовом составе «сливочных» состоялся 29 сентября 2018 года в матче против «Атлетико» Мадрид. 3 ноября бразилец забил свой первый гол за «Реал» во встрече с «Реал Вальядолид».

По-настоящему бразильский нападающий раскрылся в сезоне 2021/22, в котором он вместе со «сливочными» получил трофеи Лиги чемпионов и Ла Лиги. В финале ЛЧ против «Ливерпуля» (1:0) именно Винисиус забил победный мяч, а также стал лучшим ассистентом турнира (6 ассистов) и был признан лучшим молодым игроком соревнования.

В 2023 году он сменил свой игровой номер с 20 на 7, который ранее принадлежал Эдену Азару.

В финале Суперкубка Испании 2023/24 Винисиус оформил хет-трик в ворота «Барселоны», помог «Реалу» добыть первый трофей в сезоне. Впоследствии мадридцы выиграли и второй – Лигу чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Автором одного из голов в той игре стал именно бразилец.

По итогам сезона 2023/24 Винисиус занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

На международной арене бразильский нападающий провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

За свою профессиональную карьеру Винисиус получил 15 трофеев:

Лига чемпионов (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Испании (3)

Кубок Испании

Суперкубок Испании (3)

Клубный чемпионат мира (2)

Межконтинентальный кубок

Кубок Гуанабара

На клубном уровне бразилец принял участие в 396 поединках, отметившись 88 забитыми мячами и 73 ассистами.

Нико Уильямс

Нико является воспитанником «Атлетика» Бильбао, куда попал в 11-летнем возрасте. Его первым клубом на профессиональном уровне стала «Баскония», за которую он провел лишь четыре матча.

В сезоне 2020/21 Уильямс вернулся в состав «Атлетика», где началось стремительное развитие его карьеры.

18 октября 2020 года он дебютировал за основную команду в матче против «Аренаса», а уже 1 ноября отметился первым голом в игре с «Португалете». По итогам сезона Нико закрепился в стартовом составе.

Он и его брат Инаки стали первыми братьями с 1986 года, которые одновременно вышли на поле в составе «Атлетика».

За сборную Испании Уильямс провел 28 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Фурией Рохой» выиграл чемпионат Европы 2024.

В клубной карьере Нико сыграл 194 поединка, забил 40 голов, отдал 41 ассист и получил один трофей – Кубок Испании.

Недавно 23-летний Уильямс продлил контракт с «басками» до 2035 года, несмотря на заинтересованность многих грандов европейского футбола.