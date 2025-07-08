Скала обороны и молния атаки. Ван Дейк и Сон празднуют день рождения
Голландскому защитнику исполнилось 34 года, корейскому нападающему – 33
8 июля свой день рождения празднуют два капитана английских грандов – Вирджил ван Дейк и Сон Хын Мин. Голландский защитник стал одним из ключевых факторов «мерсисайдцев» в получении чемпионства в АПЛ, а корейский нападающий помог «шпорам» впервые за долгое время выиграть трофей – Лигу Европы.
Вирджил ван Дейк
Голландец является выпускником академии клуба «Гронинген». Дебютный матч в профессиональном футболе Вирджил провел 1 апреля 2011 года, а уже 30 октября отметился своим первым забитым мячом за «Гронинген» в ворота «Фейеноорда». Ван Дейк быстро адаптировался в новой среде и стал основной фигурой в защите нидерландского клуба.
После успешного периода в составе «Гронингена» за голландским защитником началась борьба среди европейских клубов. Победителем в ней стал шотландский «Селтик».
Дебют Ван Дейка за новую команду состоялся 17 августа 2013 года в матче против «Абердина» (2:0) Во встрече с «Росс Каунти» он оформил дубль – первые голы за «кельтов». По итогам первого сезона в новом клубе Ван Дейк стал чемпионом Шотландии и попал в символическую сборную года.
В следующем сезоне Вирджил не только оформил с «Селтиком» «золотой дубль», но и зарекомендовал себя как отличный исполнитель стандартов, забив три гола прямыми ударами со штрафных.
Сезон 2015/16 стал последним для защитника в составе шотландской команды. 31 августа 2015 года Ван Дейк перебрался в Английскую Премьер-лигу, став игроком «Саутгемптона» за 11.5 млн фунтов.
В первой кампании в АПЛ голландец принял участие в 34 матчах и помог команде получить рекордное количество очков (63), что позволило попасть в групповой этап Лиги Европы.
Летом 2017 года Ван Дейк мог стать игроком «Ливерпуля», но трансфер сорвался из-за сопротивления «Саутгемптона». Голландец был разочарован руководством клуба и бойкотировал стартовые матчи сезона. Впоследствии Вирджил отбросил личные обиды и вернулся в стартовый состав «святых».
В конце концов «мерсисайдцы» добились своего: 1 января Ван Дейк стал игроком «Ливерпуля» за 75 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории на то время.
Несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов 2017/18 от мадридского «Реала» (1:3), Ван Дейк и «красные» впоследствии пережили ряд памятных моментов: победа в ЛЧ 2018/19, звание лучшего футболиста Европы по версии УЕФА, второе место в голосовании за «Золотой мяч» и первое чемпионство в АПЛ для «Ливерпуля» с 1990 года.
По итогам сезона 2024/25 Вирджил в составе «мерсисайдцев» получил трофей Премьер-лиги. Для Ван Дейка это чемпионство стало вторым в АПЛ и первым, добытым в роли капитана.
На международной арене голландский защитник провел 82 матча и забил 10 голов.
За свою профессиональную карьеру Вирджил выиграл 12 трофеев:
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Англии (2)
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
- Кубок футбольной лиги (2)
- Клубный чемпионат мира
- Чемпионат Шотландии (2)
- Кубок шотландской лиги
На клубном уровне Ван Дейк принял участие в 584 поединках, отметившись 58 забитыми мячами и 25 ассистами.
Сон Хин Мин
Кореец является воспитанником академии клуба «Гамбург», куда перешел в 2008 году в 16-летнем возрасте. Сезон 2010/11 стал дебютным для Сона во взрослом футболе.
Свой первый гол в профессиональном матче кореец забил 30 октября 2010 года в ворота «Кельна», став самым молодым автором гола в истории клуба.
За время выступлений в «Гамбурге» Сон получил прозвище «корейский Мюллер» и получил высокую оценку от самого Франца Беккенбауэра.
13 июня 2013 года кореец перешел в «Байер» за примерно 10 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба на то время.
После двух сезонов в составе «фармацевтов» 28 августа 2015 года Сон перешел в клуб АПЛ – «Тоттенхэм». По итогам сезонов 2018/19 и 2019/20 он был признан лучшим игроком «шпор».
20 сентября 2020 года корейский нападающий оформил покер в ворота «Саутгемптона» и отметился интересным достижением, став первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре мяча с передач одного игрока – Гарри Кейна.
В кампании Премьер-лиги 2021/22 Сон забил 23 гола в 35 матчах и разделил звание лучшего бомбардира соревнования с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
Прошлый сезон стал особенно памятным для корейца и «шпор»: победа в Лиге Европы стала первым трофеем в клубной карьере Сона и первым для «Тоттенхэма» с 2008 года.
На международном уровне корейский нападающий провел 134 матча, отметившись 51 забитым мячом, 23 результативными передачами и получил золото Азиатских игр.
В клубной карьере Сон принял участие в 652 поединках, забил 238 голов, отдал 115 ассистов и завоевал один трофей.
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