Скала обороны и молния атаки. Ван Дейк и Сон празднуют день рождения

8 июля свой день рождения празднуют два капитана английских грандов – Вирджил ван Дейк и Сон Хын Мин. Голландский защитник стал одним из ключевых факторов «мерсисайдцев» в получении чемпионства в АПЛ, а корейский нападающий помог «шпорам» впервые за долгое время выиграть трофей – Лигу Европы.

Вирджил ван Дейк

Голландец является выпускником академии клуба «Гронинген». Дебютный матч в профессиональном футболе Вирджил провел 1 апреля 2011 года, а уже 30 октября отметился своим первым забитым мячом за «Гронинген» в ворота «Фейеноорда». Ван Дейк быстро адаптировался в новой среде и стал основной фигурой в защите нидерландского клуба.

После успешного периода в составе «Гронингена» за голландским защитником началась борьба среди европейских клубов. Победителем в ней стал шотландский «Селтик».

Дебют Ван Дейка за новую команду состоялся 17 августа 2013 года в матче против «Абердина» (2:0) Во встрече с «Росс Каунти» он оформил дубль – первые голы за «кельтов». По итогам первого сезона в новом клубе Ван Дейк стал чемпионом Шотландии и попал в символическую сборную года.

В следующем сезоне Вирджил не только оформил с «Селтиком» «золотой дубль», но и зарекомендовал себя как отличный исполнитель стандартов, забив три гола прямыми ударами со штрафных.

Сезон 2015/16 стал последним для защитника в составе шотландской команды. 31 августа 2015 года Ван Дейк перебрался в Английскую Премьер-лигу, став игроком «Саутгемптона» за 11.5 млн фунтов.

В первой кампании в АПЛ голландец принял участие в 34 матчах и помог команде получить рекордное количество очков (63), что позволило попасть в групповой этап Лиги Европы.

Летом 2017 года Ван Дейк мог стать игроком «Ливерпуля», но трансфер сорвался из-за сопротивления «Саутгемптона». Голландец был разочарован руководством клуба и бойкотировал стартовые матчи сезона. Впоследствии Вирджил отбросил личные обиды и вернулся в стартовый состав «святых».

В конце концов «мерсисайдцы» добились своего: 1 января Ван Дейк стал игроком «Ливерпуля» за 75 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории на то время.

Несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов 2017/18 от мадридского «Реала» (1:3), Ван Дейк и «красные» впоследствии пережили ряд памятных моментов: победа в ЛЧ 2018/19, звание лучшего футболиста Европы по версии УЕФА, второе место в голосовании за «Золотой мяч» и первое чемпионство в АПЛ для «Ливерпуля» с 1990 года.

По итогам сезона 2024/25 Вирджил в составе «мерсисайдцев» получил трофей Премьер-лиги. Для Ван Дейка это чемпионство стало вторым в АПЛ и первым, добытым в роли капитана.

На международной арене голландский защитник провел 82 матча и забил 10 голов.

За свою профессиональную карьеру Вирджил выиграл 12 трофеев:

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Англии (2)

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Кубок футбольной лиги (2)

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Шотландии (2)

Кубок шотландской лиги

На клубном уровне Ван Дейк принял участие в 584 поединках, отметившись 58 забитыми мячами и 25 ассистами.

Сон Хин Мин

Кореец является воспитанником академии клуба «Гамбург», куда перешел в 2008 году в 16-летнем возрасте. Сезон 2010/11 стал дебютным для Сона во взрослом футболе.

Свой первый гол в профессиональном матче кореец забил 30 октября 2010 года в ворота «Кельна», став самым молодым автором гола в истории клуба.

За время выступлений в «Гамбурге» Сон получил прозвище «корейский Мюллер» и получил высокую оценку от самого Франца Беккенбауэра.

13 июня 2013 года кореец перешел в «Байер» за примерно 10 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба на то время.

После двух сезонов в составе «фармацевтов» 28 августа 2015 года Сон перешел в клуб АПЛ – «Тоттенхэм». По итогам сезонов 2018/19 и 2019/20 он был признан лучшим игроком «шпор».

20 сентября 2020 года корейский нападающий оформил покер в ворота «Саутгемптона» и отметился интересным достижением, став первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре мяча с передач одного игрока – Гарри Кейна.

В кампании Премьер-лиги 2021/22 Сон забил 23 гола в 35 матчах и разделил звание лучшего бомбардира соревнования с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Прошлый сезон стал особенно памятным для корейца и «шпор»: победа в Лиге Европы стала первым трофеем в клубной карьере Сона и первым для «Тоттенхэма» с 2008 года.

На международном уровне корейский нападающий провел 134 матча, отметившись 51 забитым мячом, 23 результативными передачами и получил золото Азиатских игр.

В клубной карьере Сон принял участие в 652 поединках, забил 238 голов, отдал 115 ассистов и завоевал один трофей.