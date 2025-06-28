Вратарь эпохи и мастер паса. Пятов и Де Брюйне празднуют день рождения

28 июня свой день рождения празднуют невероятный украинский голкипер Андрей Пятов и грандиозный бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне.

Андрей Пятов

Карьера Андрея в профессиональном футболе началась в 2001 году, когда украинец начал играть за полтавскую «Ворсклу». Впервые за основную команду он сыграл в 2005 году. В составе полтавского клуба голкипер провел 42 матча.

В 2006 году Пятов покинул «Ворсклу» и перешел в донецкий «Шахтер» за 6 млн гривен. На правах аренды он доиграл в Полтаве до конца сезона 2006/07.

В начале своего пути в донецком клубе Андрей столкнулся с высокой конкуренцией на позиции голкипера. Несмотря на это, ему удалось завоевать доверие тренера и стать основным выбором в рамке ворот.

В сезоне 2008/09 Пятов в составе «горняков» завоевал Кубок УЕФА, победив в финале «Вердер» со счетом 2:1.

В дальнейшей карьере Андрею пришлось пережить как успехи, так и трудности. Иногда он терял место в стартовом составе из-за нестабильности, однако всегда находил в себе силы вернуться на высокий уровень.

В 2023 году 38-летний Пятов официально объявил о завершении карьеры и присоединился к тренерскому штабу «Шахтера».

На международном уровне украинский вратарь дебютировал 22 августа 2007 года. Всего за сборную он провел 102 матча, пропустил 83 мяча и 47 раз оставлял ворота «сухими».

За свою карьеру Андрей завоевал 28 трофеев:

Кубок УЕФА

Чемпионат Украины (11)

Кубок Украины (8)

Суперкубок Украины (8)

На клубном уровне Пятов провел 528 поединков, пропустил 458 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 241 матче.

Кевин Де Брюйне

Свое футбольное путешествие Кевин начал в системе «Гента». За основную команду бельгийского клуба он дебютировал 9 мая 2009 года. Уже в следующем сезоне (2009/10) Де Брюйне стал игроком стартового состава. 7 февраля 2010 года он забил свой первый гол на профессиональном уровне в ворота «Стандарда» (1:0).

Следующей остановкой в карьере бельгийца стал английский «Челси», где он почти не получал игровой практики. 2 августа 2012 года Кевин отправился в аренду в немецкий «Вердер».

Несмотря на высокий уровень игры, который бельгиец демонстрировал в Бундеслиге, в «Челси» он так и не закрепился. 18 января 2014 года Де Брюйне вернулся в Германию («Вольфсбург»).

По итогам сезона 2014/15 Кевин был признан лучшим футболистом года в Германии.

В августе 2015 года Де Брюйне и «Ман Сити» заключили шестилетний контракт. «Вольфсбург» получил за трансфер хавбека 74 млн евро – второй самый дорогой трансфер в английском футболе на то время.

12 сентября 2015 года Кевин провел свой дебютный матч за «Манчестер Сити» в игре против «Кристал Пэлас».

В первом сезоне в новом клубе (2015/16) Кевин провел 41 поединок во всех соревнованиях и стал вторым бомбардиром команды после Серхио Агуэро (16 голов). Также бельгиец стал одним из ключевых факторов в получении Кубка Футбольной лиги, забив 5 мячей в 5 встречах.

Впервые Кевин поднял кубок АПЛ над головой в кампании 2017/18, в которой он также попал в символическую сборную чемпионата (37 матчей, 8 голов, 16 ассистов), а свой первый и единственный титул Лиги чемпионов выиграл в сезоне 2022/23.

За сборную Бельгии Кевин провел 111 поединков, отметившись 31 забитым мячом и 52 результативными передачами.

За свою профессиональную карьеру Де Брюйне завоевал 20 трофеев:

Лига чемпионов

Чемпионат Англии (6)

Чемпионат Бельгии

Кубок Англии (2)

Кубок Германии

Кубок Футбольной лиги (5)

Суперкубок Англии (2)

Суперкубок Бельгии

Суперкубок Германии

На клубном уровне бельгийский хавбек провел 651 поединок, забил 155 голов и отдал 261 ассист.

12 июня 2025 года Кевин подписал контракт с итальянским «Наполи», где и начнется новый этап в карьере невероятного полузащитника.