Вратарь эпохи и мастер паса. Пятов и Де Брюйне празднуют день рождения
Украинскому голкиперу исполнился 41 год, бельгийскому хавбеку – 34
28 июня свой день рождения празднуют невероятный украинский голкипер Андрей Пятов и грандиозный бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне.
Андрей Пятов
Карьера Андрея в профессиональном футболе началась в 2001 году, когда украинец начал играть за полтавскую «Ворсклу». Впервые за основную команду он сыграл в 2005 году. В составе полтавского клуба голкипер провел 42 матча.
В 2006 году Пятов покинул «Ворсклу» и перешел в донецкий «Шахтер» за 6 млн гривен. На правах аренды он доиграл в Полтаве до конца сезона 2006/07.
В начале своего пути в донецком клубе Андрей столкнулся с высокой конкуренцией на позиции голкипера. Несмотря на это, ему удалось завоевать доверие тренера и стать основным выбором в рамке ворот.
В сезоне 2008/09 Пятов в составе «горняков» завоевал Кубок УЕФА, победив в финале «Вердер» со счетом 2:1.
В дальнейшей карьере Андрею пришлось пережить как успехи, так и трудности. Иногда он терял место в стартовом составе из-за нестабильности, однако всегда находил в себе силы вернуться на высокий уровень.
В 2023 году 38-летний Пятов официально объявил о завершении карьеры и присоединился к тренерскому штабу «Шахтера».
На международном уровне украинский вратарь дебютировал 22 августа 2007 года. Всего за сборную он провел 102 матча, пропустил 83 мяча и 47 раз оставлял ворота «сухими».
За свою карьеру Андрей завоевал 28 трофеев:
- Кубок УЕФА
- Чемпионат Украины (11)
- Кубок Украины (8)
- Суперкубок Украины (8)
На клубном уровне Пятов провел 528 поединков, пропустил 458 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 241 матче.
Кевин Де Брюйне
Свое футбольное путешествие Кевин начал в системе «Гента». За основную команду бельгийского клуба он дебютировал 9 мая 2009 года. Уже в следующем сезоне (2009/10) Де Брюйне стал игроком стартового состава. 7 февраля 2010 года он забил свой первый гол на профессиональном уровне в ворота «Стандарда» (1:0).
Следующей остановкой в карьере бельгийца стал английский «Челси», где он почти не получал игровой практики. 2 августа 2012 года Кевин отправился в аренду в немецкий «Вердер».
Несмотря на высокий уровень игры, который бельгиец демонстрировал в Бундеслиге, в «Челси» он так и не закрепился. 18 января 2014 года Де Брюйне вернулся в Германию («Вольфсбург»).
По итогам сезона 2014/15 Кевин был признан лучшим футболистом года в Германии.
В августе 2015 года Де Брюйне и «Ман Сити» заключили шестилетний контракт. «Вольфсбург» получил за трансфер хавбека 74 млн евро – второй самый дорогой трансфер в английском футболе на то время.
12 сентября 2015 года Кевин провел свой дебютный матч за «Манчестер Сити» в игре против «Кристал Пэлас».
В первом сезоне в новом клубе (2015/16) Кевин провел 41 поединок во всех соревнованиях и стал вторым бомбардиром команды после Серхио Агуэро (16 голов). Также бельгиец стал одним из ключевых факторов в получении Кубка Футбольной лиги, забив 5 мячей в 5 встречах.
Впервые Кевин поднял кубок АПЛ над головой в кампании 2017/18, в которой он также попал в символическую сборную чемпионата (37 матчей, 8 голов, 16 ассистов), а свой первый и единственный титул Лиги чемпионов выиграл в сезоне 2022/23.
За сборную Бельгии Кевин провел 111 поединков, отметившись 31 забитым мячом и 52 результативными передачами.
За свою профессиональную карьеру Де Брюйне завоевал 20 трофеев:
- Лига чемпионов
- Чемпионат Англии (6)
- Чемпионат Бельгии
- Кубок Англии (2)
- Кубок Германии
- Кубок Футбольной лиги (5)
- Суперкубок Англии (2)
- Суперкубок Бельгии
- Суперкубок Германии
На клубном уровне бельгийский хавбек провел 651 поединок, забил 155 голов и отдал 261 ассист.
12 июня 2025 года Кевин подписал контракт с итальянским «Наполи», где и начнется новый этап в карьере невероятного полузащитника.
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