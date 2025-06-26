Красно-черная кровь чемпиона. Паоло Мальдини празднует день рождения

26 июня свой день рождения празднует легендарный защитник Италии и «Милана» Паоло Мальдини. Игрок, которого помнят за элегантность в защите и несокрушимую верность одному клубу на протяжении всей карьеры.

Футбольный путь итальянца начался еще с раннего детства: уже тогда Паоло мечтал пойти по стопам отца и стать игроком «Милана». Дебютный матч Мальдини за «россонери» состоялся 20 января 1985 года против «Удинезе». На тот момент итальянскому защитнику было 16 лет и 208 дней – он стал самым молодым игроком «Милана», который сыграл в Серии А.

С самого начала Паоло демонстрировал качественную игру, поэтому уже в следующем сезоне стал основным левым защитником команды. Первый гол в футболке миланского клуба 18-летний Мальдини забил 4 января 1987 года в ворота «Комо». В сезоне 1987/88 «Милан» с помощью Паоло получил Скудетто, а уже в следующем году – Кубок чемпионов.

Новый этап в истории «россонери» и карьере Мальдини начался с приходом тренера Фабио Капелло, который ранее работал с Паоло в молодежной команде. С новым наставником команда вошла в новую эпоху побед и трофеев.

С каждым сезоном итальянский защитник становился все более опытным и приобретал стабильность, из-за чего в конце 1994 года Паоло занял третье место в рейтинге на «Золотой мяч».

Из-за травм основных центральных защитников команды Мальдини был использован в центре обороны, где он также продемонстрировал качественную игру.

С 1996 года начался тяжелый период для «россонери»: серия провальных сезонов, уход ветеранов и омоложение состава. После завершения карьеры Франко Барези именно Паоло стал новым капитаном команды. В сезоне 1998/99 Мальдини выиграл свой первый трофей в роли капитана – чемпионат Италии.

Поворотным моментом для «Милана» и итальянца стал приход тренера Карло Анчелотти, с помощью которого итальянский клуб впервые за долгое время получил Скудетто и трофей Лиги чемпионов.

25 сентября 2005 года Мальдини побил рекорд Дзоффа по количеству сыгранных поединков в Серии А – 570.

Сезон 2008/09 стал финальным в игровой карьере 40-летнего защитника. Свой прощальный матч Мальдини провел 31 мая 2009 года против «Фиорентины». В знак уважения «Милан» закрепил за ним 3-й номер и изъял его из обращения с условием, что его потомки смогут носить этот номер в будущем.

В составе «россонери» Мальдини провел 901 матч, забил 33 гола и отдал 43 ассиста. Вместе с клубом завоевал 26 трофеев:

Лига чемпионов (5)

Суперкубок УЕФА (5)

Чемпионат Италии (7)

Кубок Италии

Суперкубок Италии (5)

Клубный чемпионат мира

Межконтинентальный кубок (2)

За сборную Италии на международной арене сыграл 126 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

5 августа 2018 года Мальдини вернулся в «Милан» на руководящую должность, а летом 2019 года стал техническим директором клуба. В июне 2023 года Паоло был уволен из-за конфликта с руководством.