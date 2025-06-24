Легенда №10. Футбольный GOAT Лионель Месси празднует день рождения

24 июня свой день рождения празднует легенда клубного и международного футбола Лионель Месси. Рекорды, трофеи, невероятная статистика, исключительная долговечность и неизменная стабильность – все это об аргентинце.

Свою футбольную историю Лионель Месси начал в пять лет, когда присоединился к детскому мини-футбольному клубу «Грандоли». В 1994 году отец аргентинца в роли его представителя подписал первый контракт Лионеля с «Ньюэллс Олд Бойз».

В возрасте 10 лет у Месси диагностировали дефицит гормона роста, из-за чего он начал проходить курс лечения. На тот момент его рост составлял 127 см, а вес – 30 кг. Терапия должна была длиться три года, но из-за высокой стоимости лечения процесс оздоровления был сокращен до двух лет.

Больше всего мечту аргентинца поддерживала бабушка – именно она больше всего хотела видеть Лео футболистом. К сожалению, в 11-летнем возрасте Месси потерял ее. С тех пор каждый свой забитый мяч он посвящает бабушке, поднимая указательные пальцы обеих рук к небу.

В 13-летнем возрасте Месси попал в молодежную команду «Барселоны», что стало началом раскрытия его таланта в испанском футболе. Молодой аргентинец поразил всех своей игрой. В основную команду «каталонцев» попал в 2003 году.

Официальный дебют Лионеля в футболке «Барселоны» состоялся 16 октября 2004 года в матче против «Эспаньола» (1:0). Первый гол за «блауграну» он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», став в то время самым молодым игроком клуба, который отличился в чемпионате Испании (17 лет, 10 месяцев и 7 дней). В том сезоне (2004/05) аргентинец выиграл свой первый трофей – чемпионат Испании.

В сезоне 2005/06 «Барселона» вышла в финал ЛЧ, где во встрече против лондонского «Арсенала» одержала победу со счетом 2:1. Месси не смог принять участие в финале из-за травмы, но свою медаль получил за весомый вклад в решающий матч. Также Лео получил награду «Golden Boy» как лучший игрок кампании 2005/06 среди футболистов до 21 года.

Молодой талант продолжал развиваться в испанском клубе. Несмотря на травмы в сезоне 2007/08, Месси занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В той кампании он оформил свой первый хет-трик, трижды поразив ворота мадридского «Реала» на «Камп Ноу» (3:3).

В 2008 году Месси сменил номер 19 на легендарный 10-й. Уже в первом сезоне с новым номером (2008/09) он оформил с командой требл и получил свой первый в карьере «Золотой мяч».

Футбольная эйфория Лионеля в «Барселоне» продолжалась: третий титул Лиги чемпионов, четвертый «Золотой мяч» подряд и звание лучшего бомбардира в истории «каталонцев». Важную роль в его успехах сыграл Жозеп Гвардиола, который использовал аргентинца максимально эффективно.

По итогам сезона 2012/13 Месси продемонстрировал невероятную результативность: 105 результативных действий в 60 матчах на клубном уровне (73 Г+ 32 А).

Успехи «Барселоны» и Месси продолжались, но по-настоящему снова покорить европейский футбол им удалось в сезоне 2014/15, когда был добыт второй требл в истории клуба и в карьере аргентинского нападающего. По итогам 2015 года Лионель получил пятый «Золотой мяч».

После ухода Андреса Иньесты в конце сезона 2017/18 Месси стал новым капитаном «блауграны». Первым трофеем в этой роли для него стал Суперкубок Испании 2018/19.

В кампании 2018/19 «Барселона» была близка к очередному треблу, но несмотря на старания Месси этого достичь не удалось. Клуб выиграл только чемпионат Испании, а Лео получил шестой «Золотой мяч».

В 2020 году Месси из-за конфликта с руководством клуба объявил о желании покинуть команду. «Барселона» сумела его удержать, а Лео смирился со сложившейся ситуацией и не стал подавать в суд против своего любимого клуба.

После сезона 2020/21 Лионель изменил свое мнение и намеревался подписать новый контракт с испанским клубом. Хотя желание подписать новый контракт было с обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений со стороны руководства чемпионата Испании. Аргентинец был готов пойти на 50% снижение зарплаты, но даже этого не было достаточно.

Впервые за долгое время Месси стал свободным агентом, а следующим клубом в его карьере стал французский «ПСЖ», в составе которого Лионель провел два года и завоевал три трофея (Кубок и два чемпионата Франции).

На международном уровне Лионель провел 191 поединок, отметившись 112 забитыми мячами и 61 результативной передачей. Его путь в сборной сначала сопровождался критикой из-за отсутствия трофеев, но с 2021 года ситуация изменилась: Лео выиграл Кубок Америки, Финалиссиму, чемпионат мира и второй Кубок Америки.

Лионель за свою легендарную карьеру стал лучшим бомбардиром «Барселоны» (672) и сборной Аргентины (112).

Самыми престижными личными наградами в коллекции аргентинского нападающего являются:

«Золотой мяч» (8)

«Золотая бутса» (6)

В клубной карьере Месси принял участие в 936 матчах, забил 760 голов, отдал 363 ассиста и получил 40 трофеев:

Лига чемпионов (4)

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (10)

Кубок Испании (7)

Суперкубок Испании (8)

Клубный чемпионат мира (3)

Чемпионат Франции (2)

Кубок Франции

Чемпионат MLS

Кубок Лиг

Сейчас Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами» и борется за победу на клубном чемпионате мира.