Легенда №10. Футбольный GOAT Лионель Месси празднует день рождения
Аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет
24 июня свой день рождения празднует легенда клубного и международного футбола Лионель Месси. Рекорды, трофеи, невероятная статистика, исключительная долговечность и неизменная стабильность – все это об аргентинце.
Свою футбольную историю Лионель Месси начал в пять лет, когда присоединился к детскому мини-футбольному клубу «Грандоли». В 1994 году отец аргентинца в роли его представителя подписал первый контракт Лионеля с «Ньюэллс Олд Бойз».
В возрасте 10 лет у Месси диагностировали дефицит гормона роста, из-за чего он начал проходить курс лечения. На тот момент его рост составлял 127 см, а вес – 30 кг. Терапия должна была длиться три года, но из-за высокой стоимости лечения процесс оздоровления был сокращен до двух лет.
Больше всего мечту аргентинца поддерживала бабушка – именно она больше всего хотела видеть Лео футболистом. К сожалению, в 11-летнем возрасте Месси потерял ее. С тех пор каждый свой забитый мяч он посвящает бабушке, поднимая указательные пальцы обеих рук к небу.
В 13-летнем возрасте Месси попал в молодежную команду «Барселоны», что стало началом раскрытия его таланта в испанском футболе. Молодой аргентинец поразил всех своей игрой. В основную команду «каталонцев» попал в 2003 году.
Официальный дебют Лионеля в футболке «Барселоны» состоялся 16 октября 2004 года в матче против «Эспаньола» (1:0). Первый гол за «блауграну» он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», став в то время самым молодым игроком клуба, который отличился в чемпионате Испании (17 лет, 10 месяцев и 7 дней). В том сезоне (2004/05) аргентинец выиграл свой первый трофей – чемпионат Испании.
В сезоне 2005/06 «Барселона» вышла в финал ЛЧ, где во встрече против лондонского «Арсенала» одержала победу со счетом 2:1. Месси не смог принять участие в финале из-за травмы, но свою медаль получил за весомый вклад в решающий матч. Также Лео получил награду «Golden Boy» как лучший игрок кампании 2005/06 среди футболистов до 21 года.
Молодой талант продолжал развиваться в испанском клубе. Несмотря на травмы в сезоне 2007/08, Месси занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В той кампании он оформил свой первый хет-трик, трижды поразив ворота мадридского «Реала» на «Камп Ноу» (3:3).
В 2008 году Месси сменил номер 19 на легендарный 10-й. Уже в первом сезоне с новым номером (2008/09) он оформил с командой требл и получил свой первый в карьере «Золотой мяч».
Футбольная эйфория Лионеля в «Барселоне» продолжалась: третий титул Лиги чемпионов, четвертый «Золотой мяч» подряд и звание лучшего бомбардира в истории «каталонцев». Важную роль в его успехах сыграл Жозеп Гвардиола, который использовал аргентинца максимально эффективно.
По итогам сезона 2012/13 Месси продемонстрировал невероятную результативность: 105 результативных действий в 60 матчах на клубном уровне (73 Г+ 32 А).
Успехи «Барселоны» и Месси продолжались, но по-настоящему снова покорить европейский футбол им удалось в сезоне 2014/15, когда был добыт второй требл в истории клуба и в карьере аргентинского нападающего. По итогам 2015 года Лионель получил пятый «Золотой мяч».
После ухода Андреса Иньесты в конце сезона 2017/18 Месси стал новым капитаном «блауграны». Первым трофеем в этой роли для него стал Суперкубок Испании 2018/19.
В кампании 2018/19 «Барселона» была близка к очередному треблу, но несмотря на старания Месси этого достичь не удалось. Клуб выиграл только чемпионат Испании, а Лео получил шестой «Золотой мяч».
В 2020 году Месси из-за конфликта с руководством клуба объявил о желании покинуть команду. «Барселона» сумела его удержать, а Лео смирился со сложившейся ситуацией и не стал подавать в суд против своего любимого клуба.
После сезона 2020/21 Лионель изменил свое мнение и намеревался подписать новый контракт с испанским клубом. Хотя желание подписать новый контракт было с обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений со стороны руководства чемпионата Испании. Аргентинец был готов пойти на 50% снижение зарплаты, но даже этого не было достаточно.
Впервые за долгое время Месси стал свободным агентом, а следующим клубом в его карьере стал французский «ПСЖ», в составе которого Лионель провел два года и завоевал три трофея (Кубок и два чемпионата Франции).
На международном уровне Лионель провел 191 поединок, отметившись 112 забитыми мячами и 61 результативной передачей. Его путь в сборной сначала сопровождался критикой из-за отсутствия трофеев, но с 2021 года ситуация изменилась: Лео выиграл Кубок Америки, Финалиссиму, чемпионат мира и второй Кубок Америки.
Лионель за свою легендарную карьеру стал лучшим бомбардиром «Барселоны» (672) и сборной Аргентины (112).
Самыми престижными личными наградами в коллекции аргентинского нападающего являются:
- «Золотой мяч» (8)
- «Золотая бутса» (6)
В клубной карьере Месси принял участие в 936 матчах, забил 760 голов, отдал 363 ассиста и получил 40 трофеев:
- Лига чемпионов (4)
- Суперкубок УЕФА (3)
- Чемпионат Испании (10)
- Кубок Испании (7)
- Суперкубок Испании (8)
- Клубный чемпионат мира (3)
- Чемпионат Франции (2)
- Кубок Франции
- Чемпионат MLS
- Кубок Лиг
Сейчас Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами» и борется за победу на клубном чемпионате мира.
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