Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения

21 июня свой день рождения празднует форвард «Ромы» и один из лидеров сборной Украины Артем Довбик – украинец, который достойно заявил о себе в европейском футболе.

Футбольный путь Артема начался в родных Черкассах. Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стала «Черкащина», с которым Довбик подписал контракт 27 июля 2014 года.

В сезоне 2014/15 в поединке против команды «Скала» Артем дебютировал в профессиональном футболе. Дебютный гол украинец забил в ворота херсонского «Кристалла». В том же сезоне Артем в поединке 12-го тура Второй лиги Украины против команды «Арсенал-Киевщина» оформил свой первый хет-трик.

После невероятного старта нападающим начали интересоваться гранды украинского футбола. Довбик имел возможность продолжить карьеру в киевском «Динамо», но сделка так и не была заключена. Летом 2015 года инициативу перехватил днепропетровский «Днепр», с которым впоследствии Артем и подписал контракт.

Тренер «Днепра» Мирон Маркевич больше доверял опытным легионерам, поэтому Артем сначала выступал за молодежную команду, а затем провел вторую часть сезона 2015/16 на правах аренды в молдавской «Заре», за которую он практически не играл (3 матча).

13 августа 2016 года Довбик дебютировал за «Днепр» в украинском элитном дивизионе. В новом сезоне Артем стал одним из лучших футболистов УПЛ, но даже этого не было достаточно для спасения команды от вылета в Первую лигу.

Следующим клубом в карьере украинца стал датский «Мидтьюлланд». Сначала дела Артема в новой команде шли неплохо, но впоследствии нападающий потерял место в основном составе и был отправлен в аренду в другой местный клуб – «Сеннерйюск», в котором Довбик также не смог закрепиться.

Летом 2020 года Артем вернулся в Украину, подписав контракт с «Днепром-1». За время выступлений в составе «черно-желтых» Довбик смог вернуть форму и в сезоне 2022/23 возглавил список лучших бомбардиров чемпионата (9 голов).

Летом 2023 года Довбик сделал значительный шаг вперед и подписал контракт с испанской «Жироной», которая заплатила за украинца рекордные 7 млн евро.

В Испании Артем открылся на совсем другом уровне: по итогам сезона 2023/24 он стал первым украинским игроком и футболистом «Жироны», который получил награду лучшего игрока месяца в чемпионате и выиграл трофей Пичичи за наибольшее количество голов в одной кампании Ла Лиги (24 мяча в 36 матчах). Также украинец занял 29-е место в голосовании за «Золотой мяч».

На сегодняшний день Артем выступает в футболке итальянской «Ромы», игроком которой он стал 2 августа 2024 года за 30.5 млн евро. Сезон 2024/25 Довбик завершил с показателями 17 голов и 4 ассистов во всех соревнованиях.

На клубном уровне Артем сыграл 270 матчей, забил 131 мяч, отдал 31 результативную передачу и получил 5 трофеев: вторая Лига Украины, Кубок Молдовы, чемпионат и два Кубка Дании.

В составе сборной Украины Довбик дебютировал 31 марта 2021 года в матче против Казахстана (1:1). На международной арене в составе сборной Украины Артем сыграл 36 поединков, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.