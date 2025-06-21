Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения
Италия
21 июня 2025, 09:00 |
119
0

Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения

Украинскому нападающему исполнилось 28 лет

21 июня 2025, 09:00 |
119
0
Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 июня свой день рождения празднует форвард «Ромы» и один из лидеров сборной Украины Артем Довбик – украинец, который достойно заявил о себе в европейском футболе.

Футбольный путь Артема начался в родных Черкассах. Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стала «Черкащина», с которым Довбик подписал контракт 27 июля 2014 года.

В сезоне 2014/15 в поединке против команды «Скала» Артем дебютировал в профессиональном футболе. Дебютный гол украинец забил в ворота херсонского «Кристалла». В том же сезоне Артем в поединке 12-го тура Второй лиги Украины против команды «Арсенал-Киевщина» оформил свой первый хет-трик.

После невероятного старта нападающим начали интересоваться гранды украинского футбола. Довбик имел возможность продолжить карьеру в киевском «Динамо», но сделка так и не была заключена. Летом 2015 года инициативу перехватил днепропетровский «Днепр», с которым впоследствии Артем и подписал контракт.

Тренер «Днепра» Мирон Маркевич больше доверял опытным легионерам, поэтому Артем сначала выступал за молодежную команду, а затем провел вторую часть сезона 2015/16 на правах аренды в молдавской «Заре», за которую он практически не играл (3 матча).

13 августа 2016 года Довбик дебютировал за «Днепр» в украинском элитном дивизионе. В новом сезоне Артем стал одним из лучших футболистов УПЛ, но даже этого не было достаточно для спасения команды от вылета в Первую лигу.

Следующим клубом в карьере украинца стал датский «Мидтьюлланд». Сначала дела Артема в новой команде шли неплохо, но впоследствии нападающий потерял место в основном составе и был отправлен в аренду в другой местный клуб – «Сеннерйюск», в котором Довбик также не смог закрепиться.

Летом 2020 года Артем вернулся в Украину, подписав контракт с «Днепром-1». За время выступлений в составе «черно-желтых» Довбик смог вернуть форму и в сезоне 2022/23 возглавил список лучших бомбардиров чемпионата (9 голов).

Летом 2023 года Довбик сделал значительный шаг вперед и подписал контракт с испанской «Жироной», которая заплатила за украинца рекордные 7 млн евро.

В Испании Артем открылся на совсем другом уровне: по итогам сезона 2023/24 он стал первым украинским игроком и футболистом «Жироны», который получил награду лучшего игрока месяца в чемпионате и выиграл трофей Пичичи за наибольшее количество голов в одной кампании Ла Лиги (24 мяча в 36 матчах). Также украинец занял 29-е место в голосовании за «Золотой мяч».

На сегодняшний день Артем выступает в футболке итальянской «Ромы», игроком которой он стал 2 августа 2024 года за 30.5 млн евро. Сезон 2024/25 Довбик завершил с показателями 17 голов и 4 ассистов во всех соревнованиях.

На клубном уровне Артем сыграл 270 матчей, забил 131 мяч, отдал 31 результативную передачу и получил 5 трофеев: вторая Лига Украины, Кубок Молдовы, чемпионат и два Кубка Дании.

В составе сборной Украины Довбик дебютировал 31 марта 2021 года в матче против Казахстана (1:1). На международной арене в составе сборной Украины Артем сыграл 36 поединков, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

По теме:
Известный тренер рассказал, что ждет Довбика после прихода в Рому Гасперини
Рома может подписать нападающего из Серии А. Он забивал сборной Украины
Конкурент Довбика в Роме готов покинуть клуб. Он уедет в Турцию
Артем Довбик Днепр Мидтьюлланд Сеннерйюск Днепр-1 Жирона Рома Рим сборная Украины по футболу день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20 июня 2025, 08:16 1
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Владимир – о роли своего брата в его карьере

В Реале определились, кто получит десятый номер. Это не Мбаппе
Футбол | 21 июня 2025, 05:00 0
В Реале определились, кто получит десятый номер. Это не Мбаппе
В Реале определились, кто получит десятый номер. Это не Мбаппе

Новой «десяткой» бланкос станет Арда Гюлер

ФОТО. У звездного футболиста ПСЖ новая девушка. Она – огненная красавица
Футбол | 21.06.2025, 04:10
ФОТО. У звездного футболиста ПСЖ новая девушка. Она – огненная красавица
ФОТО. У звездного футболиста ПСЖ новая девушка. Она – огненная красавица
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Футбол | 20.06.2025, 21:15
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
19.06.2025, 08:02 14
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
19.06.2025, 08:33
Футбол
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
20.06.2025, 06:07 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем