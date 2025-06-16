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  4. С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Германия
16 июня 2025, 08:00 |
262
0

С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения

Немецкому тренеру и бывшему нападающему исполнилось 58 лет

16 июня 2025, 08:00 |
262
0
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

16 июня свой день рождения празднует бывший немецкий нападающий и выдающийся тренер Юрген Клопп – человек, который оставил свой след в немецком и английском футболе.

В детстве Юрген успел поиграть за такие клубы, как «Глаттен», «Эргенцинген», «Пфорцхайм», «Айнтрахт II», «Виктория Зинлинген» и «Рот-Вайсс Франкфурт». Сам Юрген был большим фанатом немецкого «Штутгарта». В выборе между карьерой врача и футболиста немец выбрал второй вариант, поскольку считал, что в первом случае ему не хватит навыков.

Большую часть своей профессиональной карьеры игрока Клопп провел в составе клуба «Майнц 05», где сначала играл на позиции форварда, а затем перешел в центр защиты. В общем Юрген в составе «Майнца» забил 56 голов, став рекордным бомбардиром клуба.

Впоследствии Клопп признался, что видит себя больше в роли тренера, чем игрока: «У меня были ноги четвертого дивизиона и голова первого дивизиона», – говорил немец.

В 2001 году Юрген официально завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. За время выступлений на клубном уровне Клопп провел 348 матчей, забил 56 голов и отдал 7 результативных передач.

27 февраля 2001 года немец стал главным тренером «Майнца». В первом же матче на тренерской должности Юрген обыграл «Дуйсбург» со счетом 1:0.

В сезоне 2003/04 «Майнц» впервые в истории под руководством Клоппа вышел в Бундеслигу, в которой продержался два сезона.

В начале 2008 года после 270 матчей в немецком клубе Юрген подал в отставку, а уже в мае подписал двухлетний контракт с дортмундской «Боруссией», которая в то время переживала не лучшие годы.

В первом же сезоне в новом клубе Клопп добыл Суперкубок Германии, одолев «Баварию», а уже в следующем сезоне немец обеспечил команде европейский футбол.

30 апреля 2011 года «пчелы» во главе с Клоппом завоевали свой седьмой трофей Бундеслиги. В следующем сезоне (2011/12) им удалось защитить титул чемпионов, набрав 81 очко – больше всего за одну кампанию Бундеслиги в истории.

В сезоне 2012/13 «Боруссия» Дортмунд вышла в финал Лиги чемпионов, где встретилась со знакомой «Баварией». «Пчелам» не удалось одержать победу в том поединке (1:2).

После нескольких хороших и неудачных периодов в составе дортмундского клуба Юрген в конце 2014 года заявил, что покинет команду в конце сезона 2014/15. Прощальным поединком стала встреча с «Вольфсбургом» в финале Кубка Германии, который был проигран со счетом 3:1.

Следующим клубом в тренерской карьере немца стал английский «Ливерпуль», с которым он подписал контракт 8 октября 2015 года.

После некоторого времени формирования состава команды и приспособления к новому чемпионату Клопп в сезоне 2017/18 вывел «мерсисайдцев» в финал Лиги чемпионов, который был проигран мадридскому «Реалу» со счетом 3:1.

В следующем сезоне «Ливерпуль» во главе с Юргеном снова смог добыть себе путевку в финал Лиги чемпионов, который на этот раз завершился по другому сценарию: победа «красных» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0, первый еврокубковый трофей в карьере Клоппа и шестой Кубок ЛЧ в истории клуба.

Сезон 2019/20 стал для «Ливерпуля» сенсационным: команда впервые за долгое время добыла чемпионство, а немец был назван тренером сезона Премьер-лиги.

В кампании 2020/21 «мерсисайдцы» впервые с 2006 года завоевали Кубок Англии, но несмотря на это команда расположилась на втором месте в чемпионате и снова проиграла финал Лиги чемпионов «сливочным» (0:1).

После выдающегося периода в Англии Юрген 26 января 2024 года объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, поскольку ему нужен отдых от тренерской деятельности.

За свою карьеру тренера Юрген Клопп получил 13 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Англии
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии
  • Кубок футбольной лиги (2)
  • Чемпионат Германии (2)
  • Кубок Германии
  • Суперкубок Германии (2)
  • Клубный чемпионат мира

Сейчас немец работает в должности руководителя глобального футбольного направления в компании «Ред Булл».

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Юрген Клопп Майнц Айнтрахт Франкфурт Боруссия Дортмунд Ливерпуль чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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