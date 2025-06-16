С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Немецкому тренеру и бывшему нападающему исполнилось 58 лет
16 июня свой день рождения празднует бывший немецкий нападающий и выдающийся тренер Юрген Клопп – человек, который оставил свой след в немецком и английском футболе.
В детстве Юрген успел поиграть за такие клубы, как «Глаттен», «Эргенцинген», «Пфорцхайм», «Айнтрахт II», «Виктория Зинлинген» и «Рот-Вайсс Франкфурт». Сам Юрген был большим фанатом немецкого «Штутгарта». В выборе между карьерой врача и футболиста немец выбрал второй вариант, поскольку считал, что в первом случае ему не хватит навыков.
Большую часть своей профессиональной карьеры игрока Клопп провел в составе клуба «Майнц 05», где сначала играл на позиции форварда, а затем перешел в центр защиты. В общем Юрген в составе «Майнца» забил 56 голов, став рекордным бомбардиром клуба.
Впоследствии Клопп признался, что видит себя больше в роли тренера, чем игрока: «У меня были ноги четвертого дивизиона и голова первого дивизиона», – говорил немец.
В 2001 году Юрген официально завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. За время выступлений на клубном уровне Клопп провел 348 матчей, забил 56 голов и отдал 7 результативных передач.
27 февраля 2001 года немец стал главным тренером «Майнца». В первом же матче на тренерской должности Юрген обыграл «Дуйсбург» со счетом 1:0.
В сезоне 2003/04 «Майнц» впервые в истории под руководством Клоппа вышел в Бундеслигу, в которой продержался два сезона.
В начале 2008 года после 270 матчей в немецком клубе Юрген подал в отставку, а уже в мае подписал двухлетний контракт с дортмундской «Боруссией», которая в то время переживала не лучшие годы.
В первом же сезоне в новом клубе Клопп добыл Суперкубок Германии, одолев «Баварию», а уже в следующем сезоне немец обеспечил команде европейский футбол.
30 апреля 2011 года «пчелы» во главе с Клоппом завоевали свой седьмой трофей Бундеслиги. В следующем сезоне (2011/12) им удалось защитить титул чемпионов, набрав 81 очко – больше всего за одну кампанию Бундеслиги в истории.
В сезоне 2012/13 «Боруссия» Дортмунд вышла в финал Лиги чемпионов, где встретилась со знакомой «Баварией». «Пчелам» не удалось одержать победу в том поединке (1:2).
После нескольких хороших и неудачных периодов в составе дортмундского клуба Юрген в конце 2014 года заявил, что покинет команду в конце сезона 2014/15. Прощальным поединком стала встреча с «Вольфсбургом» в финале Кубка Германии, который был проигран со счетом 3:1.
Следующим клубом в тренерской карьере немца стал английский «Ливерпуль», с которым он подписал контракт 8 октября 2015 года.
После некоторого времени формирования состава команды и приспособления к новому чемпионату Клопп в сезоне 2017/18 вывел «мерсисайдцев» в финал Лиги чемпионов, который был проигран мадридскому «Реалу» со счетом 3:1.
В следующем сезоне «Ливерпуль» во главе с Юргеном снова смог добыть себе путевку в финал Лиги чемпионов, который на этот раз завершился по другому сценарию: победа «красных» над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0, первый еврокубковый трофей в карьере Клоппа и шестой Кубок ЛЧ в истории клуба.
Сезон 2019/20 стал для «Ливерпуля» сенсационным: команда впервые за долгое время добыла чемпионство, а немец был назван тренером сезона Премьер-лиги.
В кампании 2020/21 «мерсисайдцы» впервые с 2006 года завоевали Кубок Англии, но несмотря на это команда расположилась на втором месте в чемпионате и снова проиграла финал Лиги чемпионов «сливочным» (0:1).
После выдающегося периода в Англии Юрген 26 января 2024 года объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, поскольку ему нужен отдых от тренерской деятельности.
За свою карьеру тренера Юрген Клопп получил 13 трофеев:
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Англии
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
- Кубок футбольной лиги (2)
- Чемпионат Германии (2)
- Кубок Германии
- Суперкубок Германии (2)
- Клубный чемпионат мира
Сейчас немец работает в должности руководителя глобального футбольного направления в компании «Ред Булл».
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