Футбольный фараон. Мохамед Салах празднует день рождения

15 июня свой день рождения празднует невероятный нападающий английского «Ливерпуля» и главная звезда египетской сборной – Мохамед Салах.

Свою футбольную карьеру египтянин начал в академии футбольного клуба «Эль Мокавлун аль-Араб». За первую команду дебютировал 3 мая 2010 года и уже с самого начала стал игроком стартового состава. Первый гол за египетский клуб Салах забил 25 декабря 2010 года.

В 2012 году во время летнего трансферного окна Мохамед стал игроком швейцарского «Базеля». За новую команду египтянин официально дебютировал в квалификационном раунде ЛЧ против «Мольде», а первый гол забил 18 августа в ворота «Лозанны».

За первый год выступлений в составе «Базеля» Салах выиграл чемпионат Швейцарии и получил награду «Лучший молодой футболист Африки». В 2013 году Мохамед был признан «Лучшим игроком швейцарской Суперлиги».

Следующей ступенькой в карьере египтянина стал английский «Челси», с которым 26 января 2014 года он подписал контракт на 5,5 года. Первый поединок в Премьер-лиге Салах провел 8 февраля против «Ньюкасла», а 22 марта отметился первым голом за «пенсионеров» в матче против «Арсенала».

Из-за небольшого спада и отсутствия игровой практики Салах перешел в итальянскую «Фиорентину» до конца сезона на правах аренды. За этот короткий промежуток времени он смог вернуть форму и стать важной фигурой в составе итальянского клуба.

По завершении сезона египтянин решил продолжить карьеру в другом клубе Италии – «Роме». В самом начале Салах показывал высокий уровень игры и довольно часто забивал, но ситуация изменилась после травмы во встрече против «Лацио». Через месяц (9 декабря 2015) Мохамед вернулся на поле, но ему понадобилось некоторое время, чтобы выйти на свой прежний уровень.

При новом тренере Спаллетти Салах заиграл по-новому и стал ключевым игроком команды. Приобретя стабильность на футбольном поле, египтянин стал целью для многих клубов Европы. Победителем в борьбе за невероятного вингера стал английский «Ливерпуль», с которым Салах подписал контракт 22 июня 2017 года за 42 млн евро.

Египетский нападающий быстро получил доверие тогдашнего тренера «красных» Юргена Клоппа и в сезоне 2017/18 сформировал атакующее трио «мерсисайдцев» вместе с Садио Мане и Роберто Фирмино, которое принесло команде невероятную кампанию во всех соревнованиях.

Салах в сезоне 2017/18 получил возможность сыграть в финале Лиги чемпионов, но в том матче египтянин получил травму после борьбы с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу «сливочных».

В следующем году Мохамед снова смог пройти вместе с «Ливерпулем» в финал ЛЧ и на этот раз поднять желанный трофей над головой, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

За последние годы в английском клубе Салах побил невероятное количество мировых рекордов, завоевал три «Золотые бутсы» АПЛ и выиграл с командой почти все возможные трофеи.

На международной арене Салах провел 103 матча, забил 58 мячей и отдал 34 результативные передачи.

За свою профессиональную карьеру Мохамед Салах выиграл 12 трофеев:

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Англии (2)

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Кубок футбольной лиги (3)

Клубный чемпионат мира

Кубок Швейцарии (2)

На клубном уровне египтянин сыграл 653 поединка, отметившись 322 забитыми мячами и 161 ассистом.