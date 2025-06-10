Спокойствие победителя. Карло Анчелотти празднует день рождения

10 июня свой день рождения празднует бывший итальянский хавбек и нынешний тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти – невероятный игрок прошлого и феноменальный менеджер настоящего.

Футбольное путешествие Анчелотти началось в 1974 году в команде «Парма». Профессиональный дебют 18-летнего итальянца состоялся в сезоне 1976/77. В самом начале главный тренер «Пармы» Чезаре Мальдини использовал его на позиции атакующего хавбека или второго нападающего. Благодаря Карло Анчелотти «Парма» смогла повыситься в Серию B.

Потенциал Анчелотти заметили большинство клубов Италии, но победителем в борьбе за молодую звезду вышла «Рома». В середине 1979 года Карло перешел в состав «желто-красных», а уже 16 сентября официально дебютировал в Серии А в матче против «Милана» (0:0).

В «Роме» Карло выступал на позициях вингера и центрального полузащитника. За восемь сезонов в клубе Анчелотти выиграл Кубок Италии четыре раза и помог команде в 1983 году получить историческое чемпионство, которое стало лишь вторым в истории клуба. В 1985 году итальянец впервые примерил капитанскую повязку.

Следующей остановкой в карьере Карло стал «Милан», в котором он провел пять невероятных лет (1987-1992). За это время в составе «россонери» Анчелотти завоевал восемь трофеев, среди которых – два Кубка европейских чемпионов.

Итальянский хавбек продолжал выступать в стартовом составе одной из лучших команд того времени, но все изменилось в сезоне 1989/90, когда Карло получил травму левого колена, которая привела к дальнейшему спаду в карьере.

Из-за постоянных рецидивов травмы и конкуренции со стороны молодого Деметрио Альбертини Анчелотти решил досрочно завершить карьеру игрока в возрасте 33 лет. 17 мая 1992 года состоялся последний матч итальянца на клубном уровне против «Эллас Вероны», в котором Карло вышел на последние 20 минут поединка и оформил дубль. Болельщики устроили ему овацию.

За все время выступлений Анчелотти провел на клубном уровне 388 матчей, забил 29 голов, отдал 21 результативную передачу и завоевал 14 трофеев:

Чемпионат Италии (3)

Кубок Италии (4)

Суперкубок Италии

Кубок европейских чемпионов (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Межконтинентальный кубок (2)

В составе сборной Италии Карло сыграл 26 поединков, отметившись одним забитым мячом и одним ассистом.

После завершения карьеры игрока Анчелотти решил попробовать себя в роли футбольного тренера. Первым клубом для него стала итальянская «Реджина» в 1995 году. Благодаря новому тренеру клуб уже в первом сезоне повысился в Серию A.

В «Реджине» Карло провел лишь один год, после чего перешел в «Парму». Несмотря на неплохие результаты, в конце сезона 1997/98 Анчелотти был уволен.

Следующей остановкой в тренерской карьере итальянца стал «Ювентус», с которым он подписал контракт в 1999 году. Хотя в начале результаты и игра были многообещающими, Анчелотти провалил сезон и подвергся большой критике. Как и раньше, 17 июня 2001 года он был уволен из туринского клуба.

5 ноября 2001 года Карло был назначен главным тренером «Милана», который в то время переживал нестабильные времена как в Европе, так и в Италии. Анчелотти смог вернуть «россонери» на вершину – уже в 2003 году завоевал кубок Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ювентус» и отомстив за жесткое увольнение. В том же году Анчелотти вместе с командой выиграл и Суперкубок УЕФА.

В течение своего времени в «Милане» Карло возродил клуб и построил звездную команду, которая еще долго феерила как в Европе, так и в Италии.

31 мая 2009 года итальянский тренер объявил о своей отставке после 423 матчей во главе миланского клуба.

Уже 1 июня Анчелотти подписал контракт с английским «Челси», где за два года завоевал все возможные внутренние трофеи.

30 декабря 2011 года Карло перебрался во Францию, возглавив «ПСЖ». За два сезона во французском клубе итальянский тренер завоевал чемпионство.

По-настоящему новым вызовом для Анчелотти стала возможность возглавить мадридский «Реал», где ему удалось построить мощную команду и впервые за долгое время выиграть кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

25 мая 2015 года Карло покинул королевский клуб, но после нескольких лет работы в Германии («Бавария»), Италии («Наполи») и Англии («Эвертон») в 2021 году он вернулся в мадридскую команду.

За свой второй срок во главе «сливочных» итальянец завоевал еще два титула Лиги чемпионов и навсегда запечатлел свое имя в истории клуба. За этот период Карло в целом с «Реалом» выиграл еще восемь трофеев.

За свою карьеру тренера Карло Анчелотти завоевал 30 трофеев:

Лига чемпионов (5)

Суперкубок УЕФА (4)

Чемпионат Италии

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Чемпионат Англии

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Чемпионат Франции

Чемпионат Германии

Суперкубок Германии (2)

Чемпионат Испании (2)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (2)

Клубный чемпионат мира (3)

Межконтинентальный кубок

Кубок Интертото

12 мая 2025 года итальянец стал главным тренером сборной Бразилии, которую Карло стремится вывести на лидирующие позиции в мировом футболе.