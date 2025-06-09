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Германия
09 июня 2025, 09:00 |
460
0

Немецкий снайпер. Мирослав Клозе празднует день рождения

Немецкому форварду исполнилось 47 лет

09 июня 2025, 09:00 |
460
0
Немецкий снайпер. Мирослав Клозе празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня свой день рождения празднует выдающийся нападающий немецкого футбола Мирослав Клозе – хищник штрафной зоны и любимец публики.

Мирослав родился в семье польского футболиста. Впоследствии вместе с семьей переехал во Францию, а позже – в Германию, где и начался футбольный путь молодой звезды.

Сначала Клозе играл на любительском уровне, а затем – уже как профессионал.

Первым профессиональным клубом в карьере Мирослава стал немецкий «Кайзерслаутерн». Молодой Клозе решил продолжить свой футбольный путь в немецком чемпионате, поэтому в 2004 году перешел в «Вердер».

На звездного форварда претендовали такие клубы как «Ювентус» и «Барселона», но Мирослав решил связать свою дальнейшую карьеру с мюнхенской «Баварией». Контракт между сторонами был подписан 26 июня 2007 года, сумма трансфера составила 15 млн евро.

Дебют нападающего за немецкий гранд состоялся 23 июля в матче Кубка против его предыдущей команды – «Вердера» (4:1).

С самого начала Клозе стал ключевым игроком в составе «баварцев»: забивал победные голы, оформлял хет-трики, демонстрировал стабильность. Но все изменилось в 2009 году с приходом в клуб нападающих Марио Гомеса и Ивицы Олича.

Дела форварда в немецком гранде ухудшались, поэтому летом 2011 года контракт с «Баварией» не был возобновлен. В общем Мирослав защищал цвета «Баварии» в течение четырех лет.

После завершения совместной истории с «красными» Мирослав впервые в своей карьере решил сменить прописку и перебрался в Италию, где 9 июня подписал контракт с римским «Лацио» на правах свободного агента.

Дебют за итальянский клуб состоялся 16 июля. Уже в начале карьеры в Серии A нападающий отметился хорошей результативностью и стабильностью, благодаря чему быстро стал игроком стартового состава и одним из ключевых исполнителей команды. Несмотря на многочисленные травмы, Клозе быстро набирал форму и возвращал себе место в стартовой одиннадцатке.

Мирослав также был любимцем публики благодаря своей честной игре: в сезоне 2012/13 немец уговорил арбитра не засчитывать гол, который он забил рукой в ворота «Наполи». За этот поступок он второй раз в карьере получил специальную награду за честную игру (впервые – в 2005 году за «Вердер», когда отказался от пенальти, поскольку сам нарушил правила против голкипера противника). Болельщики также обожали немца за его фирменное празднование голов – переднее сальто.

В кампании 2012/13 Клозе стал первым игроком в истории «Лацио», который оформил пента-трик. Кроме этого, он стал первым игроком с 1986 года, которому удалось отметиться этим достижением в матче Серии А.

Начиная со следующего сезона (2013/14) Мирослав стал игроком ротации, из-за чего он более редко появлялся на поле.

11 августа 2014 года Мирослав завершил выступления за международную сборную, а уже через два года (2016) официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

На международной арене в составе сборной Германии Клозе провел 137 матчей, забил 71 мяч и отдал 29 результативных передач. В 2014 году он стал чемпионом мира.

За свою профессиональную карьеру Мирослав завоевал 9 трофеев:

  • Чемпион мира
  • Чемпионат Германии (2)
  • Кубок Германии (2)
  • Суперкубок Германии
  • Кубок немецкой лиги (2)
  • Кубок Италии

На клубном уровне немец сыграл 668 поединков, отметившись 258 забитыми мячами и 137 ассистами.

По завершении игровой карьеры Мирослав в 2016 году вошел в тренерский штаб сборной Германии, а в 2022 году стал главным тренером австрийского «Альтаха».

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Мирослав Клозе Кайзерслаутерн Вердер Бавария Лацио чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Германии по футболу день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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