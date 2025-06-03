Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Между мячом и тактикой. Сергей Ребров празднует день рождения
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 08:00 | Обновлено 03 июня 2025, 08:04
347
0

Между мячом и тактикой. Сергей Ребров празднует день рождения

Украинскому тренеру исполнился 51 год

03 июня 2025, 08:00 | Обновлено 03 июня 2025, 08:04
347
0
Между мячом и тактикой. Сергей Ребров празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

3 июня празднует свой день рождения бывший украинский нападающий и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Профессиональная карьера игрока для Сергея началась еще в юношеском возрасте, когда в сезоне 1990/91 он присоединился к донецкому «Шахтеру». В первом же сезоне украинский нападающий принял участие в 26 матчах и забил 12 голов.

После успешной кампании Ребров перешел в киевское «Динамо» за 150 тысяч долларов. Всего в футболке «динамовцев» Сергей провел восемь сезонов (1992-2000), получив по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также трижды был признан лучшим игроком страны.

Следующей остановкой в карьере нападающего стал английский «Тоттенхэм», в который Сергей перешел в 2000 году за 11 млн фунтов стерлингов. Дебютный гол в новой команде он забил в поединке против «Ипсвича».

В первом же сезоне в составе «шпор» Ребров провел 36 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей, став незаменимым игроком стартового состава. Ситуация изменилась после назначения нового главного тренера команды – Гленна Ходдла, с которым украинец не нашел общего языка.

На правах аренды Ребров перешел в турецкий «Фенербахче», а затем стал полноценным игроком «Вест Хэма». Заиграть в составе английского клуба Сергею не удалось, из-за чего в 2005 году он вернулся в «Динамо», в котором провел еще три сезона.

После длительных переговоров с руководством киевского клуба в начале 2008 года контракт Реброва не был продлен. Уже 6 марта Сергей стал полноценным игроком российского «Рубина», в составе которого сыграл лишь один сезон.

20 июля 2009 года Сергей Ребров официально заявил о завершении карьеры игрока и начале тренерской деятельности. В тот же день он был назначен ассистентом тренера дублирующего состава киевского «Динамо».

В составе сборной Украины Ребров провел 75 поединков, забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

На клубном уровне Заваров провел 575 матчей, отметился 205 голами, отдал 89 ассистов и завоевал 20 трофеев:

  • Чемпионат Украины (9)
  • Кубок Украины (8)
  • Суперкубок Украины
  • Чемпионат Турции
  • Чемпионат россии

В конце сентября 2012 года Ребров стал ассистентом главного тренера «киевлян» – Олега Блохина, а уже 18 мая 2014 года сам возглавил команду.

В 2015 году Сергей вместе с командой выиграл чемпионат и Кубок Украины. В следующем сезоне Ребров стал первым тренером после Лобановского, который вывел «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов.

Следующими клубами на тренерском пути украинца стали «Аль-Агли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».

По-настоящему новым вызовом для Сергея стала возможность возглавить сборную Украины. 7 июня 2023 года Сергей официально стал главным тренером национальной команды. 12 июня 2023 года провел дебютный матч у руля сборной в роли тренера против Германии (3:3).

Как тренер Сергей завоевал 10 трофеев:

  • Чемпионат Украины (2)
  • Кубок Украины (2)
  • Суперкубок Украины
  • Чемпионат Венгрии (3)
  • Чемпионат ОАЭ
  • Кубок лиги ОАЭ

Сейчас Ребров вместе с национальной сборной готовится к товарищескому турниру в Канаде, который пройдет с 7 по 10 июня.

По теме:
Сборная Украины прибыла в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире
Купить Фернандеша или Дибалу. Кем стоит усилиться Тоттенхэму перед ЛЧ
Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Сергей Ребров Шахтер Донецк Динамо Киев Тоттенхэм Фенербахче Вест Хэм Ирпень сборная Украины по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
Футбол | 03 июня 2025, 07:31 0
«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится

Легендарному форварду нравится игра «Барселоны» и «Ливерпуля»

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Футбол | 02 июня 2025, 19:36 59
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро

Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2025, 10:12
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Бокс | 02.06.2025, 09:03
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Теннис | 03.06.2025, 07:15
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 4
Бокс
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21
Футбол
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
02.06.2025, 01:23
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем