3 июня празднует свой день рождения бывший украинский нападающий и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Профессиональная карьера игрока для Сергея началась еще в юношеском возрасте, когда в сезоне 1990/91 он присоединился к донецкому «Шахтеру». В первом же сезоне украинский нападающий принял участие в 26 матчах и забил 12 голов.

После успешной кампании Ребров перешел в киевское «Динамо» за 150 тысяч долларов. Всего в футболке «динамовцев» Сергей провел восемь сезонов (1992-2000), получив по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также трижды был признан лучшим игроком страны.

Следующей остановкой в карьере нападающего стал английский «Тоттенхэм», в который Сергей перешел в 2000 году за 11 млн фунтов стерлингов. Дебютный гол в новой команде он забил в поединке против «Ипсвича».

В первом же сезоне в составе «шпор» Ребров провел 36 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей, став незаменимым игроком стартового состава. Ситуация изменилась после назначения нового главного тренера команды – Гленна Ходдла, с которым украинец не нашел общего языка.

На правах аренды Ребров перешел в турецкий «Фенербахче», а затем стал полноценным игроком «Вест Хэма». Заиграть в составе английского клуба Сергею не удалось, из-за чего в 2005 году он вернулся в «Динамо», в котором провел еще три сезона.

После длительных переговоров с руководством киевского клуба в начале 2008 года контракт Реброва не был продлен. Уже 6 марта Сергей стал полноценным игроком российского «Рубина», в составе которого сыграл лишь один сезон.

20 июля 2009 года Сергей Ребров официально заявил о завершении карьеры игрока и начале тренерской деятельности. В тот же день он был назначен ассистентом тренера дублирующего состава киевского «Динамо».

В составе сборной Украины Ребров провел 75 поединков, забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

На клубном уровне Заваров провел 575 матчей, отметился 205 голами, отдал 89 ассистов и завоевал 20 трофеев:

Чемпионат Украины (9)

Кубок Украины (8)

Суперкубок Украины

Чемпионат Турции

Чемпионат россии

В конце сентября 2012 года Ребров стал ассистентом главного тренера «киевлян» – Олега Блохина, а уже 18 мая 2014 года сам возглавил команду.

В 2015 году Сергей вместе с командой выиграл чемпионат и Кубок Украины. В следующем сезоне Ребров стал первым тренером после Лобановского, который вывел «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов.

Следующими клубами на тренерском пути украинца стали «Аль-Агли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».

По-настоящему новым вызовом для Сергея стала возможность возглавить сборную Украины. 7 июня 2023 года Сергей официально стал главным тренером национальной команды. 12 июня 2023 года провел дебютный матч у руля сборной в роли тренера против Германии (3:3).

Как тренер Сергей завоевал 10 трофеев:

Чемпионат Украины (2)

Кубок Украины (2)

Суперкубок Украины

Чемпионат Венгрии (3)

Чемпионат ОАЭ

Кубок лиги ОАЭ

Сейчас Ребров вместе с национальной сборной готовится к товарищескому турниру в Канаде, который пройдет с 7 по 10 июня.