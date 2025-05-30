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  4. Капитанское сердце Энфилда. Стивен Джеррард празднует день рождения
Англия
30 мая 2025, 08:00 |
301
0

Капитанское сердце Энфилда. Стивен Джеррард празднует день рождения

Английскому хавбеку исполнилось 45 лет

30 мая 2025, 08:00 |
301
0
Капитанское сердце Энфилда. Стивен Джеррард празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

30 мая свой день рождения празднует эпохальный полузащитник АПЛ и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард – один из лучших капитанов в истории футбола.

Свое путешествие в футбольный мир англичанин начал в молодежной команде родного города – «Уистон Джуниорс».

В 1989 году 9-летнего Джеррарда заметили скауты «Ливерпуля». Так начался путь Стивена к статусу величайшего капитана в истории клуба.

Хотя в начале карьеры англичанин столкнулся с большим количеством испытаний, уже 5 ноября 1997 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», а 29 ноября 1998 года дебютировал в первой команде «красных» против «Блэкберн Роверс».

Полноценным игроком стартового состава Стивен стал в сезоне 2001/02, проведя 50 игр и завоевав три трофея: Кубки Лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА. По итогам сезона Джеррард был признан лучшим молодым футболистом Англии.

В 2002 году Стивен был назначен капитаном «Ливерпуля» Жераром Улье, который видел в нем будущего лидера команды. Уже в дебютном сезоне с тренерской повязкой Джеррард продемонстрировал значительный прогресс как в игре, так и в лидерских качествах.

Несмотря на слухи о возможном переходе в лондонский «Челси», Стивен остался в «Ливерпуле» и в сезоне 2004/05 стал одним из ключевых игроков в победной кампании Лиги чемпионов.

В финале еврокубка против «Милана» англичанин отдал себя полностью: открыл счет для «мерсисайдцев», заработал пенальти, реализованный Хаби Алонсо (3:3), а затем уверенно реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти. «Красные» одержали историческую победу, а Джеррард стал вторым самым молодым капитаном в истории, который поднял над головой кубок Лиги чемпионов.

22 марта 2009 года Стивен впервые в карьере оформил хет-трик (против «Астон Виллы»), а уже 13 мая был признан лучшим игроком английского футбола по итогам сезона 2008/09.

Хотя Джеррард и начал чаще получать травмы, он стабильно продолжал выступать на высоком уровне. Ситуация изменилась в сезоне 2013/14, когда из-за досадной ошибки англичанина в матче 36-го тура Премьер-лиги против «Челси» «красные» проиграли, а затем упустили чемпионство, уступив «Манчестер Сити» всего на два очка.

2 января 2015 года Стивен объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. 24 мая состоялся последний поединок англичанина в футболке «красных» против «Сток Сити», а уже в июле Джеррард пополнил ряды «Лос-Анджелес Гэлакси».

24 ноября 2016 года английский хавбек официально завершил карьеру футболиста.

На международной арене в составе сборной Англии Джеррад сыграл 114 матчей, забил 21 гол и отдал 23 ассиста.

За свою профессиональную карьеру Стивен завоевал 11 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Кубок УЕФА
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Кубок Англии (2)
  • Кубок футбольной лиги (3)
  • Суперкубок Англии (2)

На клубном уровне англичанин провел 749 поединков, отметившись 191 забитым мячом и 170 результативными передачами.

После завершения карьеры игрока Джеррард начал тренерскую деятельность. Сначала он работал в академии «Ливерпуля», а затем возглавил более серьезные проекты: «Рейнджерс», «Астон Вилла» и «Аль-Иттифак». В сезоне 2020/21 вместе с «Рейнджерс» Стивен стал чемпионом Шотландии.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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