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  4. Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
Англия
29 мая 2025, 08:00 |
298
0

Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет

Украинский фулбек празднует день рождения

29 мая 2025, 08:00 |
298
0
Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 мая свой день рождения празднует левый защитник «Эвертона» и один из лидеров сборной Украины Виталий Миколенко – человек, который собственноручно проложил себе путь из УПЛ в Английскую Премьер-лигу.

Футбольный путь Миколенко начался в академии киевского «Динамо». 29 мая 2016 Виталий дебютировал за «Динамо» U-19, а уже 20 августа 2017 года – за основной состав «бело-синих» в матче чемпионата против каменской «Стали».

Свой первый гол в профессиональном футболе украинский фулбек забил в ворота французского «Ренна» в поединке Лиги Европы.

По итогам сезона 2018/19 Виталий был признан лучшим молодым игроком чемпионата Украины.

19 сентября 2020 года Миколенко в домашнем матче против «Львова» вышел на поле с капитанской повязкой и стал вторым самым молодым капитаном в истории украинского чемпионата (21 год, 113 дней).

В составе «киевлян» Виталий провел 132 поединка во всех соревнованиях, а также отметился 7 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

Следующей остановкой в карьере украинца стал английский «Эвертон», игроком которого Виталий стал 1 января 2022 года. Сумма трансфера составила примерно 23.5 млн евро, а контракт был подписан до июня 2026 года.

Первый матч в составе «ирисок» Миколенко провел 8 января 2022 года против «Галл Сити» в Кубке Англии (3:2).

При новом главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде Виталий стал игроком основного состава, а уже 8 мая отметился своим дебютным голом за английский клуб в ворота «Лестера» (2:1). Этот мяч позже был признан лучшим голом «Эвертона» в сезоне.

Сезон 2023/24 был полон для украинца травмами, из-за чего он пропустил старт и конец сезона. Всего Миколенко в сезоне 2023/24 принял участие в 34 поединках.

На клубном уровне Миколенко сыграл 261 матч, забил 11 голов, отдал 23 ассиста и завоевал 4 трофея: чемпионат Украины, два Кубка Украины и Суперкубок Украины.

В составе сборной Украины 19-летний Виталий дебютировал 20 ноября 2018 года в товарищеском матче против Турции (0:0). Первый официальный поединок в составе национальной команды он провел 22 марта 2019 года – против сборной Португалии (0:0).

На международной арене в составе сборной Украины Миколенко сыграл 48 поединков, забил один гол и отдал три ассиста.

В текущем сезоне Виталий провел 37 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. «Эвертон» по итогам кампании 2024/25 расположился на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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