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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 08:00 |
412
6

Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие

Донецкий клуб отмечает годовщину

24 мая 2025, 08:00 |
412
6
Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая свой день рождения отмечает настоящая гордость украинского футбола – «Шахтер» Донецк.

Один из самых титулованных и известных футбольных клубов Украины был основан в 1936 году под названием «Стахановец». Дебютный матч донецкая команда провела 12 мая против одесского «Динамо» (2:3).

Команда с каждым годом становилась все сильнее, но переломным моментом стало начало Второй мировой войны, из-за которой многие футболисты «Стахановца» ушли на фронт.

В результате войны погибло немалое количество игроков клуба. Первый послевоенный матч состоялся в конце 1943 года.

Свое нынешнее название – «Шахтер» – клуб получил в июле 1946 года.

В 1961 году «горняки» завоевали свой первый в истории Кубок СССР.

Началом нового этапа в истории донецкой команды стал 1996 год, когда президентом клуба стал бизнесмен Ринат Ахметов. Благодаря постоянному финансированию команда поднялась в классе и вместе с киевским «Динамо» стала считаться грандом украинского футбола.

Впервые чемпионами Украины «горняки» стали в сезоне 2001/02 под руководством итальянского тренера Невио Скалы.

Новые амбиции в «Шахтер» принес приход Мирчи Луческу, который уже имел большой опыт работы с европейскими клубами. Под руководством румынского тренера «горняки» пять раз становились чемпионами Украины.

Благодаря новому менеджеру донецкая команда в сезоне 2008/09 оформила внутренний требл, завоевав все три украинских трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок.

29 августа 2009 года был открыт новый стадион «Донбасс Арена», который считался одним из самых современных стадионов Европы. По аккредитации УЕФА и ФИФА сооружение относится к классу «элит».

20 мая 2009 года «Шахтер» завоевал свой первый в истории европейский трофей – Кубок УЕФА, обыграв в финале «Вердер» со счетом 2:1. В следующем сезоне «горняки» получили возможность сыграть в Суперкубке УЕФА. Получить трофей не удалось – донецкий клуб минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Из-за военного конфликта на Донбассе в 2014 году команда переехала в Киев, а большинство домашних матчей проводила на стадионе «Арена Львов».

Следующим тренером команды стал португалец Паулу Фонсека, при котором успехи «горняков» во внутренних соревнованиях продолжались. Под его руководством «Шахтер» сделал «золотой дубль», победив в чемпионате и Кубке Украины.

После завершения контракта Фонсеки новым коучем команды стал другой португалец – Луиш Каштру, который в первом же сезоне (2019/20) выиграл чемпионат Украины. Тогда «Шахтер» снова стал самым титулованным клубом страны (35 трофеев).

В мае 2021 года главным тренером «горняков» стал Роберто Де Дзерби. Под его руководством команда обыграла киевское «Динамо» (3:0) и завоевала Суперкубок Украины.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, из-за чего чемпионат был досрочно завершен без определения победителя.

Сейчас главным тренером «Шахтера» является Марино Пушич. По итогам нынешнего сезона команда после 29 сыгранных туров занимает третье место с 61 очком. Совсем недавно «горняки» выиграли финал Кубка Украины, одержав победу против киевского «Динамо».

Трофеи Шахтера за время существования

  • Чемпионат Украины (15)
  • Кубок Украины (15)
  • Суперкубок Украины (9)
  • Кубок УЕФА/Лига Европы (1)
  • Кубок СССР (4)
  • Суперкубок СССР (1)

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Seacora
З Днем Народження, Шахтар!
Якумога скоріше повернутися на Донбас-Арену після болотної нечисті!
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+2
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Павло
Вітаємо команду з села Щасливе та бажаємо успіхів в змаганнях на першість Бориспільського району
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0
c_a_p2
Шахтьор був заснований у Сталіно... Сталінське чорне золото
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0
AK.228
С Днем Рождения🥇
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-2
Макс Максов
Форма має трохи бронзовий відтінок...
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-2
Вася Пупкин
З днем народження, любий Шахтар!
В наступному році тільки золото🥇
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-3
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