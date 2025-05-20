Легендарные перчатки эпохи. Касильяс и Чех празднуют день рождения

20 мая свой день рождения празднуют легендарные голкиперы прошлых двух десятилетий – Икер Касильяс и Петр Чех. Испанец отдал свои лучшие годы мадридскому «Реалу», а чех остался в памяти своими выступлениями за лондонские клубы – «Челси» и «Арсенал».

Икер Касильяс

Карьера Икера в профессиональном футболе началась еще с раннего детства: в 8-летнем возрасте испанец попал в академию «Реала». В течение следующих десяти лет Касильяс поднимался по ступеням системы королевского клуба, а уже в 1999 году начал выступать за дублирующие составы.

В полный голос о себе Икер заявил в сезоне 1999/00, когда в финале Лиги чемпионов дебютировал за первую команду, заменив травмированного Бодо Илльгнера. В том матче Касильяс проявил стабильность, а «Реал» Мадрид обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.

Икер не смог надолго закрепиться в основе, однако вновь доказал свою значимость в сезоне 2001/02, заменив во второй раз травмированного Бодо в финале ЛЧ против «Байера» (2:1). В той встрече испанец непосредственно поспособствовал победе, благодаря чему вернул себе место в стартовом составе «Реала».

В течение последующих лет Икер получил статус легенды испанского гранда: в 2009 году 27-летний голкипер стал рекордсменом клуба по количеству матчей на своей позиции.

При новом тренере Жозе Моуриньо Касильяс на некоторый период потерял место основного вратаря клуба. Хотя испанец позже смог получить доверие португальского коуча, постоянные травмы не давали возможность Икеру быть стабильным выбором Моуриньо.

В 2013 году новым менеджером «сливочных» стал Карло Анчелотти, и Касильяс стал его основной опцией на позицию вратаря в Лиге чемпионов, тогда как в чемпионате основным оставался Диего Лопес.

В июле 2015 года совместная история Икера и «Реала» завершилась: испанец на правах свободного агента перешел в «Порту». За период выступлений в португальской команде Касильяс побил два рекорда ЛЧ: по количеству сыгранных поединков (167) и по количеству сухих матчей (57).

Неприятный инцидент произошел в мае 2019 года: на тренировочной базе клуба Икер перенес инфаркт. Несмотря на этот жуткий случай, Касильяс быстро реабилитировался и попал в заявку команды на следующий сезон.

Свою профессиональную карьеру игрока Касильяс завершил 4 августа 2020 года.

На международном уровне испанец сыграл 167 матчей, пропустил 93 гола и 102 раза сыграл на «ноль». Вместе со сборной в 2010 году стал чемпионом мира, а в 2008 и 2012 годах – чемпионом Европы.

За свою профессиональную карьеру Икер Касильяс получил 26 трофеев:

Чемпионат мира

Чемпионат Европы (2)

Кубок Меридиан

Лига чемпионов (3)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Испании (5)

Чемпионат Португалии (2)

Кубок Испании (2)

Кубок Португалии

Суперкубок Испании (4)

Суперкубок Португалии

Клубный чемпионат мира

Межконтинентальный кубок

На клубном уровне испанский голкипер провел 885 поединков, пропустил 869 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 340 матчах.

Петр Чех

Свое футбольное путешествие Чех начал на позиции полузащитника в молодежной команде «Виктории» Пльзень. После перелома ноги в 10-летнем возрасте Петр предпочел продолжить карьеру как вратарь. Следующими клубами чешского голкипера стали «Хмел», «Спарта» Прага и «Ренн».

После двух стабильных сезонов во французском «Ренне» Чехом заинтересовался гранд – лондонский «Челси». В январе 2004 года Петр перешел в состав «пенсионеров» за 10 млн евро.

Основным голкипером команды Петр стал не сразу, поскольку тогда на рамках лондонского клуба располагался Карло Кудичини, который считался лучшим вратарем Английской Премьер-лиги. Однако уже в следующем сезоне после ошибок итальянца Чех воспользовался шансом и закрепился в основном составе.

В 2005 году Чех побил рекорд Петера Шмейхеля по количеству минут (1025) без пропущенных голов, за что он получил прозвище «Мистер Зеро» (Мистер Ноль).

Наибольшая угроза для жизни вратаря произошла 14 октября 2006 года: серьезная травма головы могла завершить его карьеру. Чех смог оправиться от последствий инцидента и раньше установленного срока вернулся на защиту ворот лондонского клуба. Во избежание подобных травм в будущем, Чех начал выходить на поле в защитном шлеме, благодаря которому он получил прозвище «Танкист».

Особенно важную роль Петр сыграл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», где он в серии пенальти смог отразить два удара, а также угадал направление всех шести.

Чех оставался основным вратарем «Челси» до прихода Тибо Куртуа, после чего перешел в другой лондонский клуб – «Арсенал». 29 июня 2015 года он официально стал игроком «канониров».

В течение следующих четырех сезонов Чех оставался основным вратарем «Арсенала» и даже помог команде выиграть Суперкубок Англии против своего бывшего клуба – «Челси».

15 января 2019 года Чех официально объявил о завершении футбольной карьеры в конце сезона 2018/19.

За сборную Чехии Петр провел 124 поединка, пропустил 115 голов и 57 раз сыграл на «ноль».

За свою профессиональную карьеру Чех получил 18 трофеев:

Лига чемпионов

Лига Европы

Чемпионат Англии (4)

Кубок Англии (5)

Суперкубок Англии (4)

Кубок Футбольной лиги (3)

В клубном футболе чешский голкипер провел 784 поединка, пропустил 697 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 342 матчах.