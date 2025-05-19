Художник игры и маэстро Джабулани. Пирло и Форлан празднуют день рождения

19 мая свой день рождения празднуют выдающийся хавбек Андреа Пирло и невероятный форвард Диего Форлан. Итальянец запомнился своим изяществом на футбольном плане, а уругваец – мастерством реализации моментов.

Андреа Пирло

Футболом Андреа начал заниматься с самого детства. В 13-летнем возрасте итальянец выделялся на фоне своих сверстников из Брешии. Хладнокровие Пирло на футбольном поле заметили скауты клуба «Брешия», которые предложили ему пополнить ряды юношеской команды. Впоследствии в первую команду хавбека перевел тогдашний тренер клуба Мирча Луческу, который в то время занимался омоложением состава.

21 мая 1995 года Андреа дебютировал в составе «Брешии» во встрече чемпионата против «Реджины» и стал самым молодым игроком команды, который принял участие в матче Серии А.

После завершения сезона 1996/97 главной целью «Брешии» было удержать 17-летнего Андреа в составе команды как можно дольше, но уже во время следующего трансферного окна между грандами Серии А началась битва за молодого таланта. Победителем в той ожесточенной борьбе стал миланский «Интер», фанатом которого Пирло был с самого детства.

Во время первого сезона в новом клубе итальянскому полузащитнику не удалось стать важным игроком команды, поскольку за тот период в клубе произошло аж четыре смены тренера (Луческу, Симони, Кастеллини, Ходжсон).

В следующем сезоне Пирло отправился в аренду в «Реджину», чтобы набраться игровой практики, а после абсолютного триумфа на молодежном Евро-2000 вернулся в состав «нерадзурри».

Не пробившись в основную одиннадцатку «Интера», Андреа на условиях аренды вернулся в родную «Брешию», а затем перешел в состав заклятого врага «нерадзурри» – «Милана».

Игроком «россонери» Пирло стал летом 2001 года за сумму в 10 млн долларов. В новом клубе итальянец раскрылся полностью и стал незаменимым игроком основного состава.

Новый тренер «Милана» Карло Анчелотти перевел Пирло с позиции атакующего хавбека на позицию опорника, где Андреа играл в паре с Дженнаро Гаттузо, вместе с которым они образовывали идеальный баланс в центре поля.

В составе «россонери» итальянец провел свои лучшие годы, а уже в 2011 году он присоединился к составу «Ювентуса». От перехода Андреа в туринский клуб не скрывал своих эмоций Джиджи Буффон, который был близким другом хавбека.

В 2012 году Пирло выиграл второе скудетто подряд и стал третьим игроком в истории, который получил этот титул два года подряд с разными командами.

Успешная карьера Пирло в «Ювентусе» продолжалась, а последним знаковым моментом стало участие в финале Лиги чемпионов 2015 года, который стал для него четвертым. К большому сожалению, Пирло не удалось завершить карьеру в Европе на мажорной ноте – его команда проиграла финал Лиги чемпионов «Барселоне» со счетом 1:3.

Последней командой итальянца стал «Нью-Йорк Сити», после чего он завершил профессиональную карьеру игрока.

За сборную Италии Андреа провел 116 поединков, забил 13 мячей, отдал 25 результативных передач и стал чемпионом мира в 2006 году.

За свою профессиональную карьеру Пирло получил 18 трофеев:

Чемпионат мира

Лига чемпионов (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Италии (7)

Кубок Италии (2)

Суперкубок Италии (3)

Клубный чемпионат мира

На клубном уровне итальянский полузащитник принял участие в 756 матчах, отметившись 73 голами и 133 ассистами.

Диего Форлан

Форлан является воспитанником юношеских команд «Данубио», «Пеньяроля» и «Индепендьенте». Дебютировал во взрослом футболе в 1998 году за основную команду «Индепендьенте».

В течение 2002-2004 годов Диего был игроком «Манчестер Юнайтед», однако основным нападающим англичан не стал. В 2004 году сменил клубную прописку и перебрался в Испанию, где присоединился к «Вильярреалу». У уругвайца в новом клубе сложилась яркая первая кампания: он не только стал лучшим голеадором команды, но и выиграл «Золотую бутсу».

Следующим клубом в карьере форварда стал мадридский «Атлетико», трансфер в который стоил 21 млн евро. Форлан был в составе «матрасников» в течение четырех сезонов и получил трофеи Ла Лиги и Лиги Европы.

В 2011 году Диего в 33-летнем возрасте перебрался в итальянский «Интер», где получал мало игрового времени, из-за чего уже через год покинул команду и покинул европейский футбол.

В период с 2012 по 2016 год Форлан выступал за бразильский «Интернасьонал», японский «Сересо Осака», уругвайский «Пеньяроль» и индийский «Мумбаи Сити», а уже в 2018 году покинул гонконгский «Китчи» и окончательно завершил игровую карьеру.

За национальную сборную Диего особенно выделялся во время чемпионата мира 2010 года, на котором забил пять голов. Его главным оружием стал мяч Джабулани, с помощью которого уругваец задавал невероятную траекторию ударов.

На международном уровне Форлан провел 112 матчей, отметившись 36 забитыми мячами, 13 результативными передачами и получив Кубок Америки 2011 года.

В клубной карьере Андрес принял участие в 694 поединках, забил 273 гола, отдал 79 ассистов и завоевал 7 трофеев: