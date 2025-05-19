Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Художник игры и маэстро Джабулани. Пирло и Форлан празднуют день рождения
Италия
19 мая 2025, 08:30 |
282
0

Художник игры и маэстро Джабулани. Пирло и Форлан празднуют день рождения

Итальянцу и уругвайцу исполнилось по 46 лет

19 мая 2025, 08:30 |
282
0
Художник игры и маэстро Джабулани. Пирло и Форлан празднуют день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая свой день рождения празднуют выдающийся хавбек Андреа Пирло и невероятный форвард Диего Форлан. Итальянец запомнился своим изяществом на футбольном плане, а уругваец – мастерством реализации моментов.

Андреа Пирло

Футболом Андреа начал заниматься с самого детства. В 13-летнем возрасте итальянец выделялся на фоне своих сверстников из Брешии. Хладнокровие Пирло на футбольном поле заметили скауты клуба «Брешия», которые предложили ему пополнить ряды юношеской команды. Впоследствии в первую команду хавбека перевел тогдашний тренер клуба Мирча Луческу, который в то время занимался омоложением состава.

21 мая 1995 года Андреа дебютировал в составе «Брешии» во встрече чемпионата против «Реджины» и стал самым молодым игроком команды, который принял участие в матче Серии А.

После завершения сезона 1996/97 главной целью «Брешии» было удержать 17-летнего Андреа в составе команды как можно дольше, но уже во время следующего трансферного окна между грандами Серии А началась битва за молодого таланта. Победителем в той ожесточенной борьбе стал миланский «Интер», фанатом которого Пирло был с самого детства.

Во время первого сезона в новом клубе итальянскому полузащитнику не удалось стать важным игроком команды, поскольку за тот период в клубе произошло аж четыре смены тренера (Луческу, Симони, Кастеллини, Ходжсон).

В следующем сезоне Пирло отправился в аренду в «Реджину», чтобы набраться игровой практики, а после абсолютного триумфа на молодежном Евро-2000 вернулся в состав «нерадзурри».

Не пробившись в основную одиннадцатку «Интера», Андреа на условиях аренды вернулся в родную «Брешию», а затем перешел в состав заклятого врага «нерадзурри» – «Милана».

Игроком «россонери» Пирло стал летом 2001 года за сумму в 10 млн долларов. В новом клубе итальянец раскрылся полностью и стал незаменимым игроком основного состава.

Новый тренер «Милана» Карло Анчелотти перевел Пирло с позиции атакующего хавбека на позицию опорника, где Андреа играл в паре с Дженнаро Гаттузо, вместе с которым они образовывали идеальный баланс в центре поля.

В составе «россонери» итальянец провел свои лучшие годы, а уже в 2011 году он присоединился к составу «Ювентуса». От перехода Андреа в туринский клуб не скрывал своих эмоций Джиджи Буффон, который был близким другом хавбека.

В 2012 году Пирло выиграл второе скудетто подряд и стал третьим игроком в истории, который получил этот титул два года подряд с разными командами.

Успешная карьера Пирло в «Ювентусе» продолжалась, а последним знаковым моментом стало участие в финале Лиги чемпионов 2015 года, который стал для него четвертым. К большому сожалению, Пирло не удалось завершить карьеру в Европе на мажорной ноте – его команда проиграла финал Лиги чемпионов «Барселоне» со счетом 1:3.

Последней командой итальянца стал «Нью-Йорк Сити», после чего он завершил профессиональную карьеру игрока.

За сборную Италии Андреа провел 116 поединков, забил 13 мячей, отдал 25 результативных передач и стал чемпионом мира в 2006 году.

За свою профессиональную карьеру Пирло получил 18 трофеев:

  • Чемпионат мира
  • Лига чемпионов (2)
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Чемпионат Италии (7)
  • Кубок Италии (2)
  • Суперкубок Италии (3)
  • Клубный чемпионат мира

На клубном уровне итальянский полузащитник принял участие в 756 матчах, отметившись 73 голами и 133 ассистами.

Диего Форлан

Форлан является воспитанником юношеских команд «Данубио», «Пеньяроля» и «Индепендьенте». Дебютировал во взрослом футболе в 1998 году за основную команду «Индепендьенте».

В течение 2002-2004 годов Диего был игроком «Манчестер Юнайтед», однако основным нападающим англичан не стал. В 2004 году сменил клубную прописку и перебрался в Испанию, где присоединился к «Вильярреалу». У уругвайца в новом клубе сложилась яркая первая кампания: он не только стал лучшим голеадором команды, но и выиграл «Золотую бутсу».

Следующим клубом в карьере форварда стал мадридский «Атлетико», трансфер в который стоил 21 млн евро. Форлан был в составе «матрасников» в течение четырех сезонов и получил трофеи Ла Лиги и Лиги Европы.

В 2011 году Диего в 33-летнем возрасте перебрался в итальянский «Интер», где получал мало игрового времени, из-за чего уже через год покинул команду и покинул европейский футбол.

В период с 2012 по 2016 год Форлан выступал за бразильский «Интернасьонал», японский «Сересо Осака», уругвайский «Пеньяроль» и индийский «Мумбаи Сити», а уже в 2018 году покинул гонконгский «Китчи» и окончательно завершил игровую карьеру.

За национальную сборную Диего особенно выделялся во время чемпионата мира 2010 года, на котором забил пять голов. Его главным оружием стал мяч Джабулани, с помощью которого уругваец задавал невероятную траекторию ударов.

На международном уровне Форлан провел 112 матчей, отметившись 36 забитыми мячами, 13 результативными передачами и получив Кубок Америки 2011 года.

В клубной карьере Андрес принял участие в 694 поединках, забил 273 гола, отдал 79 ассистов и завоевал 7 трофеев:

  • Лига Европы
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Англии
  • Кубок футбольной лиги
  • Суперкубок Англии
  • Чемпионат Уругвая
  • Кубок Интертото

По теме:
Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
Интер – Лацио – 2:2. Дубль Педро с пенальти на 90-й. Видео голов и обзор
За тур до финиша в Италии. Таблица: Наполи и Интер продолжают бешеную гонку
Андреа Пирло Брешия Интер Милан Реджина Милан Ювентус Нью-Йорк Сити сборная Италии по футболу Диего Форлан Индепендьенте Манчестер Юнайтед Вильярреал Атлетико Мадрид Интернасьонал Пеньяроль сборная Уругвая по футболу день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Футбол | 18 мая 2025, 10:46 6
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина

Анатолий был полностью опустошен

Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18 мая 2025, 12:07 0
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке

Хосе Луис Мендилибар похвалил украинского форварда

Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»
Футбол | 19.05.2025, 05:01
Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»
Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Футбол | 19.05.2025, 09:54
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Бокс | 18.05.2025, 10:02
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Выиграет бой очень легко. Он не дурак»
Эдди ХИРН: «Выиграет бой очень легко. Он не дурак»
17.05.2025, 21:08
Бокс
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 27
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем