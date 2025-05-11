Мозг игры и невидимый герой. Иньеста и Куртуа празднуют день рождения

11 мая празднуют свой день рождения легендарный хавбек Андрес Иньеста и непробиваемый голкипер Тибо Куртуа. Испанец остался в памяти своими выступлениями за «Барселону» и сборную, а бельгиец до сих пор творит историю в мадридском «Реале».

Андрес Иньеста

Испанец с самых ранних лет начал выступать в детской академии «Альбасете». В 12-летнем возрасте его заметили скауты «Барселоны», которая вскоре стала для него новым домом на долгие годы.

Иньеста дебютировал в основном составе «каталонцев» 29 октября 2002 года в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Основным игроком испанец стал в сезоне 2004/05, сыграв 37 из 38 матчей в чемпионате.

Следующие годы Андрес стабильно выходил в стартовом составе и демонстрировал качественную игру, но даже несмотря на это «Барселона» переживала не лучшие времена как в Европе, так и в Испании.

Ситуация изменилась с приходом нового тренера Пепа Гвардиолы. При нем Иньеста заиграл новыми красками, а «каталонцы» уже в первом сезоне под руководством нового менеджера оформили требл. Героем полуфинала Лиги чемпионов стал именно Иньеста, который во второй встрече против «Челси» забил гол на 93-й минуте и вывел свою команду в финал.

Сезон 2009/10 был не менее успешным: вместе с клубом Андрес получил четыре титула – Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

В следующем сезоне Андрес смог снова поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Впоследствии новым тренером «блауграны» стал Тито Виланова, и по итогам 2012 года Иньеста был признан лучшим игроком по версии УЕФА и занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

После ухода Хави из «Барселоны» (2014/15) Андрес стал капитаном команды, а уже 27 апреля 2018 года сам заявил, что покинет ряд «каталонцев» в конце сезона. Его последним, 674-м матчем в футболке «Барселоны» стала встреча против «Реал Сосьедада» 20 мая 2018 года.

Следующей остановкой в карьере хавбека стал японский «Виссел Кобе», где он выступал с 2018 по 2023 год.

Последним клубом Иньесты стал «Эмирейтс», контракт с которым испанец подписал 7 августа 2023 года.

7 октября 2024 года Андрес официально объявил о завершении карьеры игрока.

На международном уровне Иньеста провел 131 поединок, отметившись 14 забитыми мячами и 30 результативными передачами. В 2008 и 2012 годах стал чемпионом Европы, а в 2010 – чемпионом мира.

В клубной карьере Андрес принял участие в 885 матчах, забил 93 гола, отдал 161 ассист и получил 38 трофеев:

Чемпионат мира

Чемпионат Европы (2)

Лига чемпионов (4)

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (9)

Кубок Испании (6)

Суперкубок Испании (7)

Клубный чемпионат мира (3)

Чемпионат Японии

Кубок императора

Суперкубок Японии

Тибо Куртуа

Бельгиец родился в спортивной семье – родители были профессиональными волейболистами. Свое футбольное путешествие он начал в бельгийском клубе «Билзен», в котором он играл на позиции левого защитника, но впоследствии перешел на позицию вратаря. В 8-летнем возрасте стал игроком «Генка».

Тибо дебютировал в составе нового клуба 17 апреля 2009 года в возрасте 16 лет. Основным голкипером команды бельгиец стал в сезоне 2010/11, по итогам которого он стал лучшим вратарем бельгийской Про-лиги и игроком года в составе «Генка».

14 июля 2011 года Куртуа стал игроком английского «Челси» за 5 млн фунтов стерлингов, а уже 26 июля был отдан в долгосрочную аренду в «Атлетико» Мадрид, где стал временной заменой Давида Де Хея. За свои три года пребывания в Испании Тибо получил три «Золотые перчатки» подряд.

В 2014-2018 годах Куртуа защищал ворота «Челси», с которым добыл четыре трофея.

8 августа 2018 года мадридский «Реал» официально объявил о заключении контракта с Тибо на шесть лет. Карьера бельгийца в королевском клубе началась не лучшим образом: разгромное поражение от «Барселоны» в Ла Лиге со счетом 1:5 и вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Аякса».

Все изменилось в кампании 2019/20, когда Тибо помог «Реалу» одержать победу в Суперкубке Испании. С тех пор он вернулся к своей лучшей форме, став одним из ключевых игроков команды. По итогам сезона он получил трофей Саморы как лучший вратарь чемпионата.

В 2022 Куртуа был включен в тройку номинантов на звание лучшего футболиста года в Европе. В августе 2023 года на тренировке получил травму крестообразных связок, из-за чего бельгийский вратарь пропустил около девяти игровых месяцев. В настоящее время он до сих пор является основным выбором Карло Анчелотти в мадридском клубе.

За сборную Бельгии Тибо провел 103 поединка, пропустил 82 гола и 51 раз сыграл на «ноль».

За свою профессиональную карьеру Куртуа выиграл 22 трофея:

Лига чемпионов (2)

Лига Европы

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (4)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (2)

Чемпионат Англии (2)

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Чемпионат Бельгии

Кубок Бельгии

Клубный чемпионат

Межконтинентальный кубок

На клубном уровне бельгийский голкипер провел 633 поединка, пропустил 595 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 259 матчах.