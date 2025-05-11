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Испания
11 мая 2025, 09:00 |
212
0

Мозг игры и невидимый герой. Иньеста и Куртуа празднуют день рождения

Испанцу исполнилось 41 год, бельгийцу – 33

11 мая 2025, 09:00 |
212
0
Мозг игры и невидимый герой. Иньеста и Куртуа празднуют день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая празднуют свой день рождения легендарный хавбек Андрес Иньеста и непробиваемый голкипер Тибо Куртуа. Испанец остался в памяти своими выступлениями за «Барселону» и сборную, а бельгиец до сих пор творит историю в мадридском «Реале».

Андрес Иньеста

Испанец с самых ранних лет начал выступать в детской академии «Альбасете». В 12-летнем возрасте его заметили скауты «Барселоны», которая вскоре стала для него новым домом на долгие годы.

Иньеста дебютировал в основном составе «каталонцев» 29 октября 2002 года в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Основным игроком испанец стал в сезоне 2004/05, сыграв 37 из 38 матчей в чемпионате.

Следующие годы Андрес стабильно выходил в стартовом составе и демонстрировал качественную игру, но даже несмотря на это «Барселона» переживала не лучшие времена как в Европе, так и в Испании.

Ситуация изменилась с приходом нового тренера Пепа Гвардиолы. При нем Иньеста заиграл новыми красками, а «каталонцы» уже в первом сезоне под руководством нового менеджера оформили требл. Героем полуфинала Лиги чемпионов стал именно Иньеста, который во второй встрече против «Челси» забил гол на 93-й минуте и вывел свою команду в финал.

Сезон 2009/10 был не менее успешным: вместе с клубом Андрес получил четыре титула – Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

В следующем сезоне Андрес смог снова поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Впоследствии новым тренером «блауграны» стал Тито Виланова, и по итогам 2012 года Иньеста был признан лучшим игроком по версии УЕФА и занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

После ухода Хави из «Барселоны» (2014/15) Андрес стал капитаном команды, а уже 27 апреля 2018 года сам заявил, что покинет ряд «каталонцев» в конце сезона. Его последним, 674-м матчем в футболке «Барселоны» стала встреча против «Реал Сосьедада» 20 мая 2018 года.

Следующей остановкой в карьере хавбека стал японский «Виссел Кобе», где он выступал с 2018 по 2023 год.

Последним клубом Иньесты стал «Эмирейтс», контракт с которым испанец подписал 7 августа 2023 года.

7 октября 2024 года Андрес официально объявил о завершении карьеры игрока.

На международном уровне Иньеста провел 131 поединок, отметившись 14 забитыми мячами и 30 результативными передачами. В 2008 и 2012 годах стал чемпионом Европы, а в 2010 – чемпионом мира.

В клубной карьере Андрес принял участие в 885 матчах, забил 93 гола, отдал 161 ассист и получил 38 трофеев:

  • Чемпионат мира
  • Чемпионат Европы (2)
  • Лига чемпионов (4)
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Чемпионат Испании (9)
  • Кубок Испании (6)
  • Суперкубок Испании (7)
  • Клубный чемпионат мира (3)
  • Чемпионат Японии
  • Кубок императора
  • Суперкубок Японии

Тибо Куртуа

Бельгиец родился в спортивной семье – родители были профессиональными волейболистами. Свое футбольное путешествие он начал в бельгийском клубе «Билзен», в котором он играл на позиции левого защитника, но впоследствии перешел на позицию вратаря. В 8-летнем возрасте стал игроком «Генка».

Тибо дебютировал в составе нового клуба 17 апреля 2009 года в возрасте 16 лет. Основным голкипером команды бельгиец стал в сезоне 2010/11, по итогам которого он стал лучшим вратарем бельгийской Про-лиги и игроком года в составе «Генка».

14 июля 2011 года Куртуа стал игроком английского «Челси» за 5 млн фунтов стерлингов, а уже 26 июля был отдан в долгосрочную аренду в «Атлетико» Мадрид, где стал временной заменой Давида Де Хея. За свои три года пребывания в Испании Тибо получил три «Золотые перчатки» подряд.

В 2014-2018 годах Куртуа защищал ворота «Челси», с которым добыл четыре трофея.

8 августа 2018 года мадридский «Реал» официально объявил о заключении контракта с Тибо на шесть лет. Карьера бельгийца в королевском клубе началась не лучшим образом: разгромное поражение от «Барселоны» в Ла Лиге со счетом 1:5 и вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Аякса».

Все изменилось в кампании 2019/20, когда Тибо помог «Реалу» одержать победу в Суперкубке Испании. С тех пор он вернулся к своей лучшей форме, став одним из ключевых игроков команды. По итогам сезона он получил трофей Саморы как лучший вратарь чемпионата.

В 2022 Куртуа был включен в тройку номинантов на звание лучшего футболиста года в Европе. В августе 2023 года на тренировке получил травму крестообразных связок, из-за чего бельгийский вратарь пропустил около девяти игровых месяцев. В настоящее время он до сих пор является основным выбором Карло Анчелотти в мадридском клубе.

За сборную Бельгии Тибо провел 103 поединка, пропустил 82 гола и 51 раз сыграл на «ноль».

За свою профессиональную карьеру Куртуа выиграл 22 трофея:

  • Лига чемпионов (2)
  • Лига Европы
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Чемпионат Испании (4)
  • Кубок Испании (2)
  • Суперкубок Испании (2)
  • Чемпионат Англии (2)
  • Кубок Англии
  • Кубок Футбольной лиги
  • Чемпионат Бельгии
  • Кубок Бельгии
  • Клубный чемпионат
  • Межконтинентальный кубок

На клубном уровне бельгийский голкипер провел 633 поединка, пропустил 595 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 259 матчах.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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