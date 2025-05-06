Безграничный бразильский чемпион. Дани Алвес празднует день рождения

6 мая свой день рождения празднует легендарный бразильский игрок Дани Алвес – икона позиции правого защитника и второй самый титулованный футболист в истории.

Свою футбольную карьеру Дани начал на позиции полузащитника в футбольной школе «Жуазейру». Первый профессиональный контракт Алвес подписал в 2001 году с клубом «Баия». В дебютном матче за бразильскую команду против «Параны» игрок отдал две результативные передачи (3:0).

По итогам второго сезона в профессиональном футболе Алвес стал основным игроком команды и целью для многих европейских клубов. На правах полугодовой аренды он перешел в «Севилью», а затем был выкуплен испанским клубом.

Благодаря старанию и эффективным действиям на футбольном поле, Дани быстро закрепился в основном составе команды. Бразилец стал одним из ключевых игроков, благодаря которым «Севилья» дважды завоевала Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Испании. После таких невероятных перформансов Алвес заявил, что готов бросить себе вызов и перейти в большой клуб.

Основным кандидатом на бразильского защитника был английский «Челси», но в итоге победителем в этой борьбе стала «Барселона». Контракт был заключен на 5 лет, а сумма сделки составила 32 млн евро.

Уже в первом сезоне в составе испанского гранда Дани сыграл 55 матчей и быстро адаптировался к стилю команды. При Пепе Гвардиоле было невозможно представить стартовую одиннадцатку без Алвеса, который стал безальтернативным игроком на своей позиции.

В 2009 году Дани поднял над головой свой первый трофей Лиги чемпионов, а уже через два сезона – второй.

Летом 2011 года бразильцем интересовался «Анжи», который был готов заплатить 40 млн евро, однако сам Алвес отказался от трансфера и четко дал понять публике, что его удовлетворяет жизнь в Барселоне, а деньги – не самое главное в его жизни. Впоследствии бразилец подписал новое соглашение с клубом до лета 2015 года.

Следующей остановкой в карьере защитника стал туринский «Ювентус», в котором он провел один год.

В июне 2017 года Алвес по взаимному согласию разорвал контракт с итальянским клубом, а уже 12 июля объявил о переходе в «ПСЖ». Во французской команде Дани также не задержался надолго и уже 23 июня 2019 года объявил о своем уходе.

Следующим клубом в футбольном путешествии защитника стал «Сан-Паулу», а в конце карьеры бразилец вернулся в родную «Барселону» (2021), которая переживала не лучшие времена. Алвес пошел навстречу «каталонцам» и согласился на минимальную допустимую зарплату в Ла Лиге (155 тыс. евро в год).

15 июня 2022 года во второй раз покинул «Барселону» как второй легионер по количеству матчей (408).

Последней командой бразильца стал мексиканский «УНАМ». Соглашение было подписано 23 июля 2022 года.

20 января 2023 года Алвеса арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Сначала суд приговорил Дани к 4.5 годам лишения свободы, но уже 28 марта 2025 года его оправдали за недостатком доказательств.

На международной арене в составе сборной Бразилии Алвес сыграл 126 матчей, забил 8 голов и отдал 21 ассист.

За свою профессиональную карьеру Дани Алвес получил 43 трофея:

Кубок Америки (2)

Кубок Конфедераций (2)

Олимпийский чемпион

Лига чемпионов (3)

Суперкубок УЕФА (4)

Лига Европы (2)

Клубный чемпионат мира (3)

Чемпионат Испании (6)

Кубок Испании (5)

Суперкубок Испании (5)

Чемпионат Италии

Кубок Италии

Чемпионат Франции (2)

Кубок Франции

Суперкубок Франции

Кубок французской лиги

Чемпионат Сан- Паулу

Чемпионат Баия

Кубок Северо-Востока

Больше трофеев в истории имеет только бывший напарник бразильца по «Барселоне» – Лионель Месси (45).

На клубном уровне бразильский защитник провел 879 поединков, отметившись 63 забитыми мячами и 186 результативными передачами.