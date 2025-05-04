Гении полузащиты. Малиновский и Фабрегас празднуют день рождения

4 мая празднуют свой день рождения гениальные хавбеки двух эпох – Сеск Фабрегас и Руслан Малиновский. Испанец запомнился выступлениями в Испании и Англии, а украинец до сих пор радует болельщиков своей игрой в Италии.

Фабрегас

Первым клубом в карьере испанца стал «Матаро». В возрасте 10 лет Фабрегас своей качественной игрой привлек внимание скаутов «Барселоны», а затем начал выступать за академию испанского гранда на позиции опорного хавбека.

Перспективы Сеска в «Барселоне» были неясными, поэтому летом 2003 года он перешел в академию «Арсенала». Освоившись в новом клубе, уже через год Фабрегас стал игроком основного состава «канониров» и участвовал во всех турнирах.

Впоследствии испанец стал основным центральным полузащитником команды. В 2008 году он получил капитанскую повязку и стал одним из самых молодых капитанов в истории клуба.

Сезон 2009/10 стал лучшим в профессиональной карьере Фабрегаса: он вошел в десятку лучших бомбардиров и стал вторым лучшим ассистентом английского чемпионата.

В течение определенного периода испанские СМИ сообщали о возможном возвращении Сеска в «Барселону», но Арсен Венгер неоднократно заявлял, что не отпустит ключевого игрока. Несмотря на это, уже 14 августа 2011 года Фабрегас осуществил свою мечту и вернулся в состав «каталонцев».

Сеск легко вписался в новый коллектив, но даже несмотря на его хорошие перформансы оставался в тени более опытных и авторитетных партнеров. В своем первом сезоне за «Барселону» Фабрегас получил с командой три трофея.

В течение следующих двух сезонов испанец стабильно выступал в составе «каталонцев». Летом 2014 года Фабрегас решил вернуться в Англию – в «Челси». В первом сезоне в новом клубе Сеск стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, а «пенсионеры» впервые за пять лет завоевали чемпионство. При новом тренере Антонио Конте испанец оставался ключевым игроком команды, однако после ухода итальянца Сеск потерял место в стартовом составе.

Следующими и последними клубами в карьере испанца стали «Монако» и «Комо». 1 июля 2023 года Фабрегас объявил о завершении карьеры футболиста. Сезон 2024/25 стал для Сеска дебютным в роли тренера «Комо».

За сборную Испании Фабрегас провел 110 поединков, отметившись 15 забитыми мячами и 36 результативными передачами. В 2008 и 2012 годах стал чемпионом Европы, а в 2010 – чемпионом мира.

Всего в своей клубной карьере Сеск сыграл 739 матчей, забил 125 голов, отдал 216 ассистов и получил 13 трофеев:

Чемпионат Англии (2): 2014/15, 2016/17

Суперкубок УЕФА: 2011

Лига Европы: 2018/19

Кубок Англии (2): 2004/05, 2017/18

Суперкубок Англии: 2004

Кубок футбольной лиги: 2014/15

Чемпионат Испании: 2012/13

Кубок Испании: 2011/12

Суперкубок Испании (2): 2011, 2013

Клубный чемпионат мира: 2011

Малиновский

Руслан начал заниматься футболом с детства в житомирском «Легионе». В 2011 году он перешел в донецкий «Шахтер», но за основной состав «горняков» так и не сыграл. В течение следующих шести лет украинский хавбек на правах аренды выступал за «Севастополь», «Зарю» и бельгийский «Генк», который впоследствии выкупил Руслана.

29 мая 2017 года было объявлено о переходе Малиновского из «Шахтера» в «Генк». Украинец прогрессировал в составе новой команды, а в сезоне 2018/19 получил чемпионство и стал лучшим игроком клуба.

Малиновским в то время заинтересовались европейские гранды, но «Генк» намеревался удержать своего лидера. Несмотря на это, уже 16 июля 2019 года Руслан стал игроком «Аталанты» за 15 млн евро.

Украинцу понадобилось некоторое время на адаптацию в новом клубе и чемпионате. Лучшим для него стал сезон 2020/21, в котором он стал лучшим ассистентом Серии A (12 голевых передач).

Сезон 2022/23 оказался сложным для украинца: потеря доверия главного тренера Джан Пьеро Гасперини и минимальное количество игрового времени. В январе 2023 года Руслан решил попробовать себя в новой команде – марсельском «Олимпике». Пробыв там всего год, он на правах аренды перешел в «Дженоа», за которую выступает и сейчас.

На международном уровне Малиновский принял участие в 66 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов. В клубном футболе он отметился 84 забитыми мячами и 74 ассистами в 437 поединках.