Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Эпицентр
16.08.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 07:18 |
70
0

Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок третьего тура состоится 16 августа в 18:00 по Киеву

16 августа 2025, 07:18 |
70
0
Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

16 августа свою встречу третьего тура в рамках УПЛ проведут Эпицентр и Динамо Киев. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Эпицентр

Дебютанту украинской элиты пока сложно, после двух туров у клуба пока нет набранных очков и забитых мячей. Эпицентр играет неплохо, в первом туре достойно играли против грозного донецкого Шахтера, уступили только 0:1, пропустив единственный мяч в концовке встречи. Во втором туре снова было поражение с таким же счетом, но на этот раз ЛНЗ Черкассы.

Эпицентр в обеих встречах имел хорошие шансы зацепиться за очки, это тот случай, когда не хватило везения и опыта. Судя по началу, команда будет бороться за выживание в этом сезоне. В защиту клуба можно сказать, что расписание на старте сложное, с Динамо и Шахтером новичок играет в стартовых трех турах.

Динамо Киев

Для столичного клуба сезон начался тяжело, ведь ожидания высокие, а вот с игрой есть проблемы. Динамо в квалификации Лиги чемпионов легко прошло мальтийский Хамрун – 3:0 в гостях и 3:0 дома. Не выглядел сложным соперником и кипрский Пафос, но киевляне уступили дважды не самому сильному сопернику – 0:1 дома и 0:2 на выезде. Самое обидное в этой ситуации, что все по делу, соперник выглядел лучше, а в выездном матче украинский чемпион мог пропустить и больше.

Пока без потерь идут подопечные Александра Шовковского в чемпионате, в первом туре обыграли на выезде Верес – 1:0, а во втором тоже в гостях разгромили Рух – 5:1. Борьба в еврокубках еще не завершилась, Динамо сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив, от исхода этой битвы может зависеть судьба главного тренера.

Прогноз

Поскольку Эпицентр дебютант элиты, команды никогда между собой раньше не играли. Конечно, киевляне считаются в этой паре безоговорочными фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эпицентра – 10,93, ничья – 5,01, победа Динамо – 1,31. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В битве дебютанта и действующего чемпиона, рискну поставить на победу Эпицентра, с форой +1,5 гола за 1,97. Киевлянам надо реабилитироваться, но последняя неудача серьезно должна была повлиять на уверенность футболистов.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
16 августа 2025 -
18:00
Динамо Киев
Фора Эпицентра (+1.5) 1.97 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Мальорка – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Чернигов представил новую домашнюю игровую форму
Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев Эпицентр - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15 августа 2025, 17:55 1
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника

Александрия наказала Ковальца и Кампуша

Реал получил официальное предложение по Лунину
Футбол | 15 августа 2025, 08:24 5
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину

Украинский вратарь может перейти в Фенербахче

Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Футбол | 15.08.2025, 23:59
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем