Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

16 августа свою встречу третьего тура в рамках УПЛ проведут Эпицентр и Динамо Киев. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Эпицентр

Дебютанту украинской элиты пока сложно, после двух туров у клуба пока нет набранных очков и забитых мячей. Эпицентр играет неплохо, в первом туре достойно играли против грозного донецкого Шахтера, уступили только 0:1, пропустив единственный мяч в концовке встречи. Во втором туре снова было поражение с таким же счетом, но на этот раз ЛНЗ Черкассы.

Эпицентр в обеих встречах имел хорошие шансы зацепиться за очки, это тот случай, когда не хватило везения и опыта. Судя по началу, команда будет бороться за выживание в этом сезоне. В защиту клуба можно сказать, что расписание на старте сложное, с Динамо и Шахтером новичок играет в стартовых трех турах.

Динамо Киев

Для столичного клуба сезон начался тяжело, ведь ожидания высокие, а вот с игрой есть проблемы. Динамо в квалификации Лиги чемпионов легко прошло мальтийский Хамрун – 3:0 в гостях и 3:0 дома. Не выглядел сложным соперником и кипрский Пафос, но киевляне уступили дважды не самому сильному сопернику – 0:1 дома и 0:2 на выезде. Самое обидное в этой ситуации, что все по делу, соперник выглядел лучше, а в выездном матче украинский чемпион мог пропустить и больше.

Пока без потерь идут подопечные Александра Шовковского в чемпионате, в первом туре обыграли на выезде Верес – 1:0, а во втором тоже в гостях разгромили Рух – 5:1. Борьба в еврокубках еще не завершилась, Динамо сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив, от исхода этой битвы может зависеть судьба главного тренера.

Прогноз

Поскольку Эпицентр дебютант элиты, команды никогда между собой раньше не играли. Конечно, киевляне считаются в этой паре безоговорочными фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эпицентра – 10,93, ничья – 5,01, победа Динамо – 1,31. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В битве дебютанта и действующего чемпиона, рискну поставить на победу Эпицентра, с форой +1,5 гола за 1,97. Киевлянам надо реабилитироваться, но последняя неудача серьезно должна была повлиять на уверенность футболистов.