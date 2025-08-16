Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграет Алькарас? Определены все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
16 августа 2025, 08:48
В ночь на 16 августа на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в трех сетах разобрался с «нейтралом» Андреем Рублевым.

Следующим соперником испанца будет Александр Зверев – представитель Германии в двух партиях разгромил Бена Шелтона.

Днем ранее на Мастерсе в Цинциннаьи прошли встречи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Янник Синнер и Теренс Атман.

ATP 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] – Александр Зверев [3] – 2:6, 2:6
Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:4, 5:7

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Теренс Атман [Q]
Александр Зверев [3] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Алькарас выбил Рублева и приближается к финалу Мастерса в Цинциннати
Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Сенсация в Цинциннате: француз из второй сотни рейтинга выбил 9-ю ракетку
ATP Цинциннати Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Александр Зверев Бен Шелтон Янник Синнер Теренс Атман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
