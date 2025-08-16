С кем сыграет Алькарас? Определены все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Александр Зверев выбил Бена Шелтона и станет следующим соперником Карлоса
В ночь на 16 августа на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.
Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в трех сетах разобрался с «нейтралом» Андреем Рублевым.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующим соперником испанца будет Александр Зверев – представитель Германии в двух партиях разгромил Бена Шелтона.
Днем ранее на Мастерсе в Цинциннаьи прошли встречи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Янник Синнер и Теренс Атман.
ATP 1000 Цинциннати. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [5] – Александр Зверев [3] – 2:6, 2:6
Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:4, 5:7
ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Теренс Атман [Q]
Александр Зверев [3] – Карлос Алькарас [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Эллен Перес на супертай-брейке уступили тандему Дабровски / Рутлифф
Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было