Алькарас выбил Рублева и приближается к финалу Мастерса в Цинциннати

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании пробился в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале испанец в трех сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (ATP 11) за 2 часа и 17 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 3:6, 6:4, 5:7

Алькарас провел пятое очное противостояние против Рублева и в четвертый раз одолел россиянина.

Карлос в Цинциннати, помимо Андрея, также выбил Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича и Луку Нарди. Его следующий соперник определится в матче Бен Шелтон – Александр Зверев.

Алькарас добыл 52-ю победу в 2025 году и 15-ю подряд на Мастерсах. Карлос проведет 12-й полуфинал на соревнованиях ATP 1000 в карьере и четвертый в сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine

