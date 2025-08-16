Ренн – Марсель – 1:0. Неудача для Де Дзерби. Видео гола и обзор матча
15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).
Хозяева поля играли в меньшинстве с 31-й минуты после того, как был удален Абдельхамид Аит Будлаль.
Однако подопечные Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, численным преимуществом не воспользовались.
Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.
В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.
Лига 1. 1-й тур, 15 августа
Ренн – Марсель – 1:0
Гол: Людовик Блас, 90+1
Удаление: Абдельхамид Аит Будлаль, 31 (Ренн)
