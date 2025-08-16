Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ренн – Марсель – 1:0. Неудача для Де Дзерби. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Франции
Ренн
15.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Марсель
Франция
16 августа 2025, 01:41
Ренн – Марсель – 1:0. Неудача для Де Дзерби. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги 1

Ренн – Марсель – 1:0. Неудача для Де Дзерби. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).

Хозяева поля играли в меньшинстве с 31-й минуты после того, как был удален Абдельхамид Аит Будлаль.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, численным преимуществом не воспользовались.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.

В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.

Лига 1. 1-й тур, 15 августа

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Людовик Блас, 90+1

Удаление: Абдельхамид Аит Будлаль, 31 (Ренн)

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
31’
Abdelhamid Ait Boudlal (Ренн) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
