Ренн – Марсель – 1:0. Неудача для Де Дзерби. Видео гола и обзор матча

15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).

Хозяева поля играли в меньшинстве с 31-й минуты после того, как был удален Абдельхамид Аит Будлаль.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, численным преимуществом не воспользовались.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.

В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.

Лига 1. 1-й тур, 15 августа

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Людовик Блас, 90+1

Удаление: Абдельхамид Аит Будлаль, 31 (Ренн)

Видео гола и обзор матча