Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Чемпионат Франции
Ренн
15.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
16 августа 2025, 00:47 | Обновлено 16 августа 2025, 00:53
42
1

Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции

Победный гол в компенсированное время забил Людовик Блас

16 августа 2025, 00:47 | Обновлено 16 августа 2025, 00:53
42
1
Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Людовик Блас

15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.

В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.

Лига 1. 1-й тур, 15 августа

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Людовик Блас, 90+1

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
31’
Abdelhamid Ait Boudlal (Ренн) получает красную карточку.
По теме:
Вильярреал – Овьедо – 2:0. Эйонг и Гуйе. Видео голов и обзор матча
Дженоа забил три мяча в Кубке Италии. Малиновский вышел на замену
Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн Марсель видео голов и обзор Людовик Блас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15 августа 2025, 02:46 0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»

Легенда вспомнил Майкла Оуэна

Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Футбол | 15 августа 2025, 19:45 18
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»

Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды

Новичок Реала назвал игрока, который превзошел Роналду и Марадону
Футбол | 16.08.2025, 00:38
Новичок Реала назвал игрока, который превзошел Роналду и Марадону
Новичок Реала назвал игрока, который превзошел Роналду и Марадону
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Футбол | 15.08.2025, 05:30
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
позорища, Ренн ігрову годину грав у меншості! і при цьому виграв! Марсель зіграв як дніща
Ответить
0
Популярные новости
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 27
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем