Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции

15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.

В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.

Лига 1. 1-й тур, 15 августа

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Людовик Блас, 90+1

Видео гола и обзор матча