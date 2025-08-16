Франция16 августа 2025, 00:47 | Обновлено 16 августа 2025, 00:53
42
1
Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Победный гол в компенсированное время забил Людовик Блас
15 августа состоялся стартовый матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором Ренн минимально обыграл Марсель (1:0).
Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Людовик Блас забил победный мяч после передачи Кентена Мерлена.
В итоге Ренн взял первые три очка в сезоне, а Марсель начал чемпионат с поражения.
Лига 1. 1-й тур, 15 августа
Ренн – Марсель – 1:0
Гол: Людовик Блас, 90+1
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
31’
Abdelhamid Ait Boudlal (Ренн) получает красную карточку.
Комментарии 1
позорища, Ренн ігрову годину грав у меншості! і при цьому виграв! Марсель зіграв як дніща
