Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Ренн
15.08.2025 21:45 - : -
Марсель
Франция
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 15 августа в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

15 августа на Стад де ла Рут де Лорьян пройдет матч 26-го тура Лиги 1 Франции, в котором Ренн встретится с Марселем. Поединок начнется в 21:45 по европейскому времени.

Ренн

Команда недавно провела хороший отрезок. Особняком стоит 2019-й год, что принес кубок Франции, первый трофей почти за пол века. Кроме того, с 2018-го года, в шести розыгрышах кряду, футболисты выступали и на евроарене, не просто пробиваясь в групповой раунд, но выходя неоднократно в плей-офф.

Но последние годы ознаменовались явным спадом. Сначала, по итогам позапрошлого сезона, получилось только замкнуть топ-10. Но потом и вовсе была угроза вылета - Сампаоли в январе убрали, когда его подопечные были на 16-м месте. Благо, что Хабиб Бейе с его небольшим опытом как наставника справился куда лучше, сумев поднять своих новых подопечных на 12-ю позицию. Вот только сможет ли сравнительно молодой наставник проявить себя на дистанции? Пусть даже лидерам, которых продавали летом, старались параллельно находить достойную замену.

Марсель

Клуб - уж точно гранд, в чем нет сомнений. Нет, даже на Велодроме понимают, что тягаться с ПСЖ сейчас просто невозможно. Но 2023/2024 получился уж очень слабым. Благо, что на это удачно отреагировали мощным усилением годичной давности, когда и новый наставник появился, Де Дзерби, и ряд звезд в состав подписали. Этот шаг оправдал себя: с 65 очками Олимпик стал вторым - максимально возможный в нынешних реалиях результат.

Сейчас готовятся к возвращению в Лигу чемпионов. Получилось под этот старт подписать ряд любопытных новичков, пусть даже и не такого звездного масштаба, как в 2024-м: вернулся Обамеянг, взяли Гомеса, Пайшао и Веа-младшего. Еще и удержали Гринвуда, которого Роналду лично приглашал в Ан-Наср.

Статистика личных встреч

Марсель выиграл пять из семи крайних очных поединках (в том числе оба последних) при единственном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для амбициозных гостей. Согласимся, что они должны выиграть на выезде (коэффициент - 1,95).

Ренн
15 августа 2025 -
21:45
Марсель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
