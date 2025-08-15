В пятницу, 15 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Марсель».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция