Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Ренн
15.08.2025 21:45 - : -
Марсель
Франция
15 августа 2025, 17:03 |
Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 21:45 поединок Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 15 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Марсель».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – Марсель
Ренн Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смотреть онлайн
