Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа в 21:45 поединок Лиги 1
В пятницу, 15 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Марсель».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
