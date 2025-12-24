Юрист Сафонова рассказал информацию об отношениях россиянина и Забарного

Юрист Юрий Зайцев, который защищает интересы российского голкипера Матвея Сафонова, прокомментировал игру своего подопечного с украинским защитником Ильей Забарным.

Ранее французская пресса отмечала, что на футболистов ПСЖ оказывается большое давление из-за совместной игры и политической ситуации.

«Вы же видите, как классно руководство ПСЖ управляет командой. Если бы в этой ситуацию между Сафоновым и Забарным был заложен конфликт, то...

Или не было бы трансфера Забарного, или Сафонову давно бы искали новую команду. Но трансфер украинского защитника состоялся, а Матвея считают полноправным членом коллектива, поэтому нет никаких проблем или конфликтов», – цитирует юриста Footmercato с ссылкой на Sport24.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел 19 матчей, в которых забил один гол. В активе Сафонова – четыре игры, где он пропустил три мяча и дважды сыграл на ноль.