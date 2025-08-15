Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Первая лига
Пробой
15.08.2025 15:30 – FT 3 : 4
Буковина
Украина. Первая лига
15 августа 2025, 17:38 | Обновлено 15 августа 2025, 17:43
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу

Первая победа команды Шищенко

ФК Буковина

В матче 3-го тура чемпионата Украины в Первой лиге Буковина на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 4:3.

При этом хозяева, уступая 1:4, в конце сумели забить два гола, но сравнять счет не успели.

Для команды Сергея Шищенко, который ставит задачу выйти в УПЛ, это первая победа и первые голы в сезоне. В двух первых турах Буковина дважды сыграла 0:0.

Первая лига. 3-й тур

Пробой – Буковина 3:4
Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84

Буковина Черновцы Пробой Городенка Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
