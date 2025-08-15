7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу

В матче 3-го тура чемпионата Украины в Первой лиге Буковина на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 4:3.

При этом хозяева, уступая 1:4, в конце сумели забить два гола, но сравнять счет не успели.

Для команды Сергея Шищенко, который ставит задачу выйти в УПЛ, это первая победа и первые голы в сезоне. В двух первых турах Буковина дважды сыграла 0:0.

Первая лига. 3-й тур

Пробой – Буковина 3:4

Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84