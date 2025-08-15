Украина. Первая лига15 августа 2025, 17:38 | Обновлено 15 августа 2025, 17:43
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Первая победа команды Шищенко
В матче 3-го тура чемпионата Украины в Первой лиге Буковина на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 4:3.
При этом хозяева, уступая 1:4, в конце сумели забить два гола, но сравнять счет не успели.
Для команды Сергея Шищенко, который ставит задачу выйти в УПЛ, это первая победа и первые голы в сезоне. В двух первых турах Буковина дважды сыграла 0:0.
Первая лига. 3-й тур
Пробой – Буковина 3:4
Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84
