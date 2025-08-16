Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
«Буковина» одержала первую победу в новом сезоне
В пятницу, 15 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. «Пробой» на своем поле встретился с «Буковиной».
«Буковина» два предыдущих матча завершила вничью 0:0. В поединке с «Пробоем» команда Сергея Шищенко открыла счет на 15-й минуте. Автором первого гола «Буковины» в сезоне 2025/26 стал Богдан Бойчук.
На 27-й минуте гости увеличили преимущество в счете. На что «Пробой» ответил голом Василия Палагнюка.
Во втором тайме Виталий Дахновский и Виталий Кольцов сделали счет 4:1 в пользу «Буковины». В компенсированное время «Пробой» забил два мяча, но спастись от поражения не успел.
Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы – 3:4
Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84 (пенальти)
Удаление: Тищенко («Буковина»), 81
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
