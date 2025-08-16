Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Пробой
15.08.2025 15:30 – FT 3 : 4
Буковина
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 12:38 | Обновлено 16 августа 2025, 12:51
Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

«Буковина» одержала первую победу в новом сезоне

ФК Буковина

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. «Пробой» на своем поле встретился с «Буковиной».

«Буковина» два предыдущих матча завершила вничью 0:0. В поединке с «Пробоем» команда Сергея Шищенко открыла счет на 15-й минуте. Автором первого гола «Буковины» в сезоне 2025/26 стал Богдан Бойчук.

На 27-й минуте гости увеличили преимущество в счете. На что «Пробой» ответил голом Василия Палагнюка.

Во втором тайме Виталий Дахновский и Виталий Кольцов сделали счет 4:1 в пользу «Буковины». В компенсированное время «Пробой» забил два мяча, но спастись от поражения не успел.

Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы – 3:4

Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84 (пенальти)

Удаление: Тищенко («Буковина»), 81

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Иваничук (Пробой).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Харук (Пробой).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Кольцов (Буковина).
81’
Иван Тищенко (Буковина) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Палагнюк (Пробой).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
