Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. «Пробой» на своем поле встретился с «Буковиной».

«Буковина» два предыдущих матча завершила вничью 0:0. В поединке с «Пробоем» команда Сергея Шищенко открыла счет на 15-й минуте. Автором первого гола «Буковины» в сезоне 2025/26 стал Богдан Бойчук.

На 27-й минуте гости увеличили преимущество в счете. На что «Пробой» ответил голом Василия Палагнюка.

Во втором тайме Виталий Дахновский и Виталий Кольцов сделали счет 4:1 в пользу «Буковины». В компенсированное время «Пробой» забил два мяча, но спастись от поражения не успел.

Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы – 3:4

Голы: Палагнюк, 41, Харук, 90+3, Иваничук, 90+5 – Бойчук, 15, Кожушко, 27, Дахновский, 72, Кольцов, 84 (пенальти)

Удаление: Тищенко («Буковина»), 81

