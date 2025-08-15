Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Виктория Сумы
15.08.2025 13:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
15 августа 2025, 11:26 | Обновлено 15 августа 2025, 11:30
Смотрите 15 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура

ФК Виктория

15 августа пройдут два матча 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию всех трёх поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 3-й тур, 15 августа 2025

  • 13:00. «Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев
  • 15:30. «Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ворскла 2 2 0 0 5 - 1 16.08.25 17:00 Черноморец - Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 6
2 Прикарпатье 2 2 0 0 4 - 0 17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 6
3 Черноморец 2 2 0 0 4 - 1 16.08.25 17:00 Черноморец - Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 6
4 Агробизнес 2 1 1 0 2 - 0 16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 4
5 Ингулец 2 1 1 0 2 - 1 17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 4
6 Левый берег 2 1 0 1 3 - 3 15.08.25 13:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 3
7 Нива Тернополь 2 1 0 1 2 - 2 17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 3
8 Виктория 2 1 0 1 2 - 3 15.08.25 13:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
9 ЮКСА 2 1 0 1 1 - 3 17.08.25 15:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 3
10 Пробий 2 1 0 1 2 - 3 15.08.25 15:30 Пробий - Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
11 Буковина 2 0 2 0 0 - 0 15.08.25 15:30 Пробий - Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 2
12 Металлист 1 0 0 1 1 - 2 16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 0
13 Металлург Зп 1 0 0 1 0 - 1 30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 0
14 Чернигов 2 0 0 2 1 - 3 17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 0
15 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 1 - 4 17.08.25 15:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 0
16 Подолье 2 0 0 2 0 - 3 30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 0
Полная таблица

13:00. «Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев

15:30. «Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы

