15.08.2025 13:00 - : -
Украина. Первая лига15 августа 2025, 11:26 | Обновлено 15 августа 2025, 11:30
43
0
Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура
15 августа 2025, 11:26 | Обновлено 15 августа 2025, 11:30
43
0
15 августа пройдут два матча 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию всех трёх поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 3-й тур, 15 августа 2025
- 13:00. «Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев
- 15:30. «Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ворскла
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|16.08.25 17:00 Черноморец - Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|6
|2
|Прикарпатье
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|3
|Черноморец
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|16.08.25 17:00 Черноморец - Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|6
|4
|Агробизнес
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|4
|5
|Ингулец
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|4
|6
|Левый берег
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|15.08.25 13:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|3
|7
|Нива Тернополь
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|3
|8
|Виктория
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|15.08.25 13:00 Виктория - Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|9
|ЮКСА
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|17.08.25 15:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|3
|10
|Пробий
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|15.08.25 15:30 Пробий - Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|11
|Буковина
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|15.08.25 15:30 Пробий - Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|2
|12
|Металлист
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|16.08.25 15:00 Агробизнес - Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|0
|13
|Металлург Зп
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|0
|14
|Чернигов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|0
|15
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|17.08.25 15:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|0
|16
|Подолье
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|0
13:00. «Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев
15:30. «Пробой» Городенка – «Буковина» Черновцы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 10:50 1
Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Футбол | 15.08.2025, 08:16
Бокс | 15.08.2025, 07:17
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Комментарии 0
Популярные новости
14.08.2025, 07:17 21
13.08.2025, 20:51 9
14.08.2025, 08:11 4
14.08.2025, 23:55 357
13.08.2025, 22:19 32
13.08.2025, 09:57 28
14.08.2025, 00:45 9
13.08.2025, 16:00 12