Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
15.08.2025 13:00 – FT 1 : 2
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Гол на последних минутах. Левый Берег одолел Викторию Сумы

Победный мяч киевский клуб забил в компенсированное время

Гол на последних минутах. Левый Берег одолел Викторию Сумы
ФК Левый Берег

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге началась игровая программа 3-го тура. «Виктория» Сумы провела матч с «Левым Берегом».

«Виктория» на правах хозяев поля активно начала матч и на 12-й минуте вышла вперед. Гол в свой актив записал Максим Евпак.

«Левый Берег» смог отыграться еще до перерыва. На 42-й минуте забил Валерий Самар.

Обе команды стремились вырвать победу. Но три очка забрал «Левый Берег». Решающий гол на 90+2-й минуте забил Сидней.

Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев – 1:2

Голы: Евпак, 12 – Самар, 42, Сидней, 90+2

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Самар (Левый Берег).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
