Гол на последних минутах. Левый Берег одолел Викторию Сумы
Победный мяч киевский клуб забил в компенсированное время
В пятницу, 15 августа, в Первой лиге началась игровая программа 3-го тура. «Виктория» Сумы провела матч с «Левым Берегом».
«Виктория» на правах хозяев поля активно начала матч и на 12-й минуте вышла вперед. Гол в свой актив записал Максим Евпак.
«Левый Берег» смог отыграться еще до перерыва. На 42-й минуте забил Валерий Самар.
Обе команды стремились вырвать победу. Но три очка забрал «Левый Берег». Решающий гол на 90+2-й минуте забил Сидней.
Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Борисполь, стадион «Колос»
«Виктория» Сумы – «Левый Берег» Киев – 1:2
Голы: Евпак, 12 – Самар, 42, Сидней, 90+2
Видеозапись матча
События матча
