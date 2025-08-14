Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
15.08.2025 15:00 - : -
Левый Берег
Прогноз
Украина. Первая лига
Виктория – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 15 августа в 13:00 по Киеву

Виктория – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В пятницу, 15 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между сумской «Викторией» и киевским «Левым Берегом». По Киеву матч начнется в 13:00.

Виктория

В прошлом сезоне коллектив стал лучшим среди команд группы выбывания Первой лиги, набрав 36 баллов за 24 игры и став 9-м в общей турнирной таблице. В Кубке Украины сумчане также выглядели прилично и смогли дойти до ¼ финала, однако там проиграли «Буковине» со счетом 2:1.

«Виктория» не отметилась высокой активностью на трансферном рынке в межсезонье, однако все равно будет создавать проблемы для каждого соперника. В 1-м туре нового сезона чемпионата коллектив проиграл 2:0 «Прикарпатью», а во 2-м раунде одолел новичка лиги «ФК Чернигов» со счетом 2:1.

Левый Берег

Всего через год после повышения киевляне снова вернулись в Первую лигу. За 30 игр УПЛ коллектив набрал 26 баллов и занял 14 место, из-за чего потом должен был соревноваться за сохранение прописки в переходных играх, где уступил харьковскому «Металлисту 1925». Из кубка команда вылетела в 1/32 финала после поражения в игре с «Кудровкой».

Летом коллектив получил нового тренера, им стал Андрей Гаврюшов, ранее возглавлявший юношескую команду «Левого Берега». В 1-м туре нового сезона команда 2:0 уступила «Агробизнесу», но в следующем раунде, как и «Виктория», одолела еще одного новичка лиги – городенковского «Пробоя» со счетом 3:1.

Личные встречи

В официальных играх коллективы встречались всего дважды – в рамках Первой лиги в 2023 году. В первой игре минимальную победу одержала «Виктория», однако в следующей со счетом 5:0 своего соперника разгромил «Левый Берег».

Интересные факты

  • «Левый Берег» проиграл каждый из последних 8 выездных поединков с общим счетом 16:2.
  • «Виктория» имела лучшую защиту среди всех команд группы выбывания в прошлом сезоне – за 24 поединка чемпионата коллектив пропустил 17 мячей.
  • «Левый Берег» отличился всего 18 раз за 30 поединков УПЛ в прошлом сезоне – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
15 августа 2025 -
13:00
Левый Берег
По теме:
Пробой – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Виктория Сумы Левый Берег Киев Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
