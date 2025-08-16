Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге началась игровая программа 3-го тура. «Виктория» Сумы сыграла с «Левым Берегом».

«Виктория» на правах хозяев поля активно начала матч и на 12-й минуте вышла вперед. Гол в свой актив записал Максим Евпак.

«Левый Берег» смог отыграться еще до перерыва. На 42-й минуте забил Валерий Самар.

Обе команды стремились вырвать победу. Но три очка забрал «Левый Берег». Решающий гол на 90+2-й минуте забил Сидней.

Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» – «Левый Берег» – 1:2

Голы: Евпак, 12 – Самар, 42, Сидней, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча