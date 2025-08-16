Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор
Первая лига
Виктория Сумы
15.08.2025 13:00 – FT 1 : 2
Левый Берег
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 12:02 | Обновлено 16 августа 2025, 12:34
87
0

Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор

Победный мяч игрок «Левого Берега» забил в компенсированное время

16 августа 2025, 12:02 | Обновлено 16 августа 2025, 12:34
87
0
Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор
ФК Левый Берег

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге началась игровая программа 3-го тура. «Виктория» Сумы сыграла с «Левым Берегом».

«Виктория» на правах хозяев поля активно начала матч и на 12-й минуте вышла вперед. Гол в свой актив записал Максим Евпак.

«Левый Берег» смог отыграться еще до перерыва. На 42-й минуте забил Валерий Самар.

Обе команды стремились вырвать победу. Но три очка забрал «Левый Берег». Решающий гол на 90+2-й минуте забил Сидней.

Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» – «Левый Берег» – 1:2

Голы: Евпак, 12 – Самар, 42, Сидней, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Самар (Левый Берег).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
Сидней чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Левый Берег Киев Максим Евпак Валерий Самар видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
