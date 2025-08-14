Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Пробой
15.08.2025 15:30 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 августа 2025, 15:45 |
16
0

Пробой – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 15 августа в 15:30 по Киеву

14 августа 2025, 15:45 |
16
0
Пробой – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Буковина

В пятницу, 15 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и черновицкой «Буковиной». По киевскому времени матч начнется в 15.30.

Пробой Городенка

Новичок чемпионата за 18 поединков в прошлом сезоне Второй лиги завоевал 41 очко и занял 1-е место своей группы. В игре за звание чемпиона третьего по силе дивизиона Украины «Пробой» одолел дубль «Колоса» в серии пенальти после ничьей 3:3 по итогам 2-х матчей. Из кубка коллектив вылетел от «Буковины» после минимального поражения в рамках 1/8 финала.

В межсезонье коллектив сохранил большинство важных игроков и продлил с ними контракты. Сезон Первой лиги «Пробой» начал с минимальной победы над «ФК Чернигов», однако со временем уступил «Левому Берегу» со счетом 3:1.

Буковина

В прошлом сезоне коллектив выступал в чемпионской группе Первой лиги, где с 30-ю очками на счету занял 7-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда провела историческое для себя достижение и дошла до полуфинала, однако там проиграла «Динамо» со счетом 1:4.

В межсезонье команду возглавил Сергей Шищенко, до этого работавший главным тренером «Оболони». Новый сезон чемпионата «Буковина» начала с двух нулевых ничьих против «Ингульца» и «Агробизнеса».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в рамках 1/8 финала Кубка Украины в прошлом сезоне. Тогда минимальную победу одержала «Буковина».

Интересные факты

  • «Буковина» забила 20 голов в прошлом сезоне Первой лиги, худший показатель среди команд чемпионской группы только у «Агробизнеса».
  • За 9 домашних поединков в прошлом сезоне Второй лиги «Пробой» завоевал 24 очка – лучший показатель среди всех команд.
  • За 11 выездных игр в Первой лиге прошлого сезона «Буковина» получила 11 баллов – самый худший показатель среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua
Пробой
15 августа 2025 -
15:30
Буковина
Тотал меньше 2 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
Виктория – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Пробой Городенка Буковина Черновцы прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 2
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 38
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Футбол | 13.08.2025, 18:48
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 13:21
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 15:15
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 5
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 126
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 2
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем