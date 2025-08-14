В пятницу, 15 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и черновицкой «Буковиной». По киевскому времени матч начнется в 15.30.

Пробой Городенка

Новичок чемпионата за 18 поединков в прошлом сезоне Второй лиги завоевал 41 очко и занял 1-е место своей группы. В игре за звание чемпиона третьего по силе дивизиона Украины «Пробой» одолел дубль «Колоса» в серии пенальти после ничьей 3:3 по итогам 2-х матчей. Из кубка коллектив вылетел от «Буковины» после минимального поражения в рамках 1/8 финала.

В межсезонье коллектив сохранил большинство важных игроков и продлил с ними контракты. Сезон Первой лиги «Пробой» начал с минимальной победы над «ФК Чернигов», однако со временем уступил «Левому Берегу» со счетом 3:1.

Буковина

В прошлом сезоне коллектив выступал в чемпионской группе Первой лиги, где с 30-ю очками на счету занял 7-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда провела историческое для себя достижение и дошла до полуфинала, однако там проиграла «Динамо» со счетом 1:4.

В межсезонье команду возглавил Сергей Шищенко, до этого работавший главным тренером «Оболони». Новый сезон чемпионата «Буковина» начала с двух нулевых ничьих против «Ингульца» и «Агробизнеса».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в рамках 1/8 финала Кубка Украины в прошлом сезоне. Тогда минимальную победу одержала «Буковина».

Интересные факты

«Буковина» забила 20 голов в прошлом сезоне Первой лиги, худший показатель среди команд чемпионской группы только у «Агробизнеса».

За 9 домашних поединков в прошлом сезоне Второй лиги «Пробой» завоевал 24 очка – лучший показатель среди всех команд.

За 11 выездных игр в Первой лиге прошлого сезона «Буковина» получила 11 баллов – самый худший показатель среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.86.