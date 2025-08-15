Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах

Накануне «Шахтер» вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив по пенальти греческому «Панатинаикосу».

Согласно статистике портала Wyscout, «горняки» уступили сопернику в обоих матчах по такому показателю как ожидаемые голы (xG). В выездной для украинской команды встрече «Шахтер» нанес 11 ударов (5 – в створ), в то время как соперник – те же 11 ударов (но в створ – 6). xG «Панатинаикоса» в первом матче составил 1,25, а у «Шахтера» – 0,77.

Во вчерашнем матче украинцы нанесли только 3 удара в створ (14 – всего), в то время как в активе греков было 5 ударов в створ (13 – всего). xG «оранжево-черных» составил 0,96, а «зеленых» – 1,48.

Примечательно, что в обоих матчах «Шахтер» превзошел «Панатинаикос» во владении мячом: в первом поединке – 61% на 39%, во втором – 56% на 44%.