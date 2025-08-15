Вроде бы нужно похвалить команду Арды Турана за игру, но так ведь уступили, не прошли дальше. Вроде бы и хвалить не положено в таком случае. Но и ругать тоже особо не за что. Разве только за то, что не пробились в этот следующий раунд. Хотя…

По игре «Шахтер» как минимум не уступил «Панатинаикосу». Не уступил ни в первой, ни в ответной игре. Уступил в серии пенальти. Ну, это лотерея, мы все об этом знаем. Хотя знаем и о том, что в лотерее все равно везет сильнейшим. Но сейчас не о том. Не о лотерее.

То, как «Шахтер» прошел «Бешикташ» – соперника явно не слабее, чем «Панатинаикос», – наталкивало на мысль, что такому «Шахтеру» в нынешней квалификации Лиги Европы все по плечу. И уж тем более «Самсунспор», маячивший в решающем раунде квалификации, команда Арды Турана пощелкает, как семечки.

Более того, лично у меня складывалось ощущение – особенно после тех двух поединков против стамбульских «орлов», что «горняки» просто ошиблись квалификацией. Им бы в Лигу чемпионов сейчас стучаться, настолько они убедительные и зрелищные.

Но далее, то есть, после «Бешикташа», настали рабочие будни. Когда «Шахтер» работал в тепличном режиме и играл в режиме подготовки исключительно к матчам еврокубков, то тогда у «Шахтера» все получалось. Ну, или почти все. Как тут снова не вспомнить блестящее во всех отношениях противостояние против «Бешикташа».

Но далее начался чемпионат Украины, нужно было покидать насиженный комфортный тренировочный лагерь в Словении, и донецкой команде пришлось разделять и нагрузки, распределять и акценты, и расстояния. И, смею предположить, это Арде Турану не удалось.

Матч против «Карпат» во втором туре УПЛ продемонстрировал, что «горняки» хоть и пребывают в неплохой физической готовности, этой готовности сейчас не хватает, чтобы ее делить на два. А тут еще травмы посыпались. Плюс у Судакова трагедия.

ФК Шахтер

И вот получается так, что первое же по-настоящему проблемное препятствие на пути «оранжево-черных» стало настоящей проблемой. Что бы там ни говорил Арда Туран о том, что он рассчитывает на всю команду, что у него нет градации на основных и запасных, все эти красивые слова оказались просто красивыми словами. Хотя, на поверку, не такими уж и красивыми.

В ответной игре против вице-чемпионов Греции Туран сделал первую замену лишь на 101 минуте, а вторую – спустя еще восемь минут. Вторая замена оказалась и последней. Что это: показательное недоверие к игрокам, оказавшимся на скамейке, или на скамейке для запасных сейчас у «Шахтера» действительно сидят люди исключительно для того, чтобы заполнить протокол матча?

Еще у меня вопрос к непосредственно поведению Арды Турана в момент удаления Очеретько. Похвально, что тренер стал на защиту подопечного. Но разве в такой вот способ можно было его защитить? И разве можно было рассчитывать на что-то иное, окромя и своего удаления?

Да, после того как Туран отправился на трибуны, «Шахтер» не рассыпался. Как ни странно, но в меньшинстве «горняки» создали больше моментов, чем до того. Но, на мой взгляд, в овертаймах команде очень не хватало своего тренера на бровке. Если все это называть своими словами, то Туран подвел свою команду не меньше, чем Очеретько.

А за что можно хвалить «горняков»? За озвученную выше физическую готовность. Команда действительно в полном порядке. И за мотивацию тоже нужно хвалить. Или, хотя бы, отдать должное. Тем более, если попытаться сравнивать с тем набором соответствующих опций, которые двумя днями раньше продемонстрировали (точнее, не продемонстрировали) динамовцы.

Однако, вместе с тем, не могу не отметить, что, на мой субъективный взгляд, при наличии достойной функционалки и мотивации у «Шахтера», точнее, у Арды Турана, все равно не оказалось плана «Б».

«Панатинаикос» и во второй встрече играл так, как и в родных стенах. Однако подобрать ключи к воротам этой команды, которая казалась беспомощной в обеих поединках квалификации ЛЧ против «Глазго Рейнджерс», турецкому тренеру так и не удалось.

Отмечу еще раз: Арда Туран не провалился. Это совсем не то, что произошло с его динамовским визави в матчах против «Пафоса». Однако и удивить по-настоящему, так, как в матчах против «Бешикташа», Турану тоже не удалось.

ФК Шахтер. Арда Туран

Даже не знаю, что уместнее в данном случае: посыпать голову пеплом или приносить соболезнования. Хотя более чем уверен, что, если бы Арда Туран и его подопечные хотя бы чуточку оказались дисциплинированнее, сдержанней, они бы не довели дело до лотереи.

А так… А так приходиться лишь сожалеть.

И уповать на то, что в случае, если «Шахтер» пройдет в решающей стадии квалификации Лиги конференций «Серветт», донецкая команда, отлично готовая физически и обладающая квалифицированным набором исполнителей, дальше будет исправно набирать очки в самом простом евротурнире, пополняя обнищавшую за последние три года нашу рейтинговую клубную копилку.