Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
15 августа 2025, 10:50 | Обновлено 15 августа 2025, 11:02
Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вроде бы нужно похвалить команду Арды Турана за игру, но так ведь уступили, не прошли дальше. Вроде бы и хвалить не положено в таком случае. Но и ругать тоже особо не за что. Разве только за то, что не пробились в этот следующий раунд. Хотя…

По игре «Шахтер» как минимум не уступил «Панатинаикосу». Не уступил ни в первой, ни в ответной игре. Уступил в серии пенальти. Ну, это лотерея, мы все об этом знаем. Хотя знаем и о том, что в лотерее все равно везет сильнейшим. Но сейчас не о том. Не о лотерее.

То, как «Шахтер» прошел «Бешикташ» – соперника явно не слабее, чем «Панатинаикос», – наталкивало на мысль, что такому «Шахтеру» в нынешней квалификации Лиги Европы все по плечу. И уж тем более «Самсунспор», маячивший в решающем раунде квалификации, команда Арды Турана пощелкает, как семечки.

Более того, лично у меня складывалось ощущение – особенно после тех двух поединков против стамбульских «орлов», что «горняки» просто ошиблись квалификацией. Им бы в Лигу чемпионов сейчас стучаться, настолько они убедительные и зрелищные.

Но далее, то есть, после «Бешикташа», настали рабочие будни. Когда «Шахтер» работал в тепличном режиме и играл в режиме подготовки исключительно к матчам еврокубков, то тогда у «Шахтера» все получалось. Ну, или почти все. Как тут снова не вспомнить блестящее во всех отношениях противостояние против «Бешикташа».

Но далее начался чемпионат Украины, нужно было покидать насиженный комфортный тренировочный лагерь в Словении, и донецкой команде пришлось разделять и нагрузки, распределять и акценты, и расстояния. И, смею предположить, это Арде Турану не удалось.

Матч против «Карпат» во втором туре УПЛ продемонстрировал, что «горняки» хоть и пребывают в неплохой физической готовности, этой готовности сейчас не хватает, чтобы ее делить на два. А тут еще травмы посыпались. Плюс у Судакова трагедия.

ФК Шахтер

И вот получается так, что первое же по-настоящему проблемное препятствие на пути «оранжево-черных» стало настоящей проблемой. Что бы там ни говорил Арда Туран о том, что он рассчитывает на всю команду, что у него нет градации на основных и запасных, все эти красивые слова оказались просто красивыми словами. Хотя, на поверку, не такими уж и красивыми.

В ответной игре против вице-чемпионов Греции Туран сделал первую замену лишь на 101 минуте, а вторую – спустя еще восемь минут. Вторая замена оказалась и последней. Что это: показательное недоверие к игрокам, оказавшимся на скамейке, или на скамейке для запасных сейчас у «Шахтера» действительно сидят люди исключительно для того, чтобы заполнить протокол матча?

Еще у меня вопрос к непосредственно поведению Арды Турана в момент удаления Очеретько. Похвально, что тренер стал на защиту подопечного. Но разве в такой вот способ можно было его защитить? И разве можно было рассчитывать на что-то иное, окромя и своего удаления?

Да, после того как Туран отправился на трибуны, «Шахтер» не рассыпался. Как ни странно, но в меньшинстве «горняки» создали больше моментов, чем до того. Но, на мой взгляд, в овертаймах команде очень не хватало своего тренера на бровке. Если все это называть своими словами, то Туран подвел свою команду не меньше, чем Очеретько.

А за что можно хвалить «горняков»? За озвученную выше физическую готовность. Команда действительно в полном порядке. И за мотивацию тоже нужно хвалить. Или, хотя бы, отдать должное. Тем более, если попытаться сравнивать с тем набором соответствующих опций, которые двумя днями раньше продемонстрировали (точнее, не продемонстрировали) динамовцы.

Однако, вместе с тем, не могу не отметить, что, на мой субъективный взгляд, при наличии достойной функционалки и мотивации у «Шахтера», точнее, у Арды Турана, все равно не оказалось плана «Б».

«Панатинаикос» и во второй встрече играл так, как и в родных стенах. Однако подобрать ключи к воротам этой команды, которая казалась беспомощной в обеих поединках квалификации ЛЧ против «Глазго Рейнджерс», турецкому тренеру так и не удалось.

Отмечу еще раз: Арда Туран не провалился. Это совсем не то, что произошло с его динамовским визави в матчах против «Пафоса». Однако и удивить по-настоящему, так, как в матчах против «Бешикташа», Турану тоже не удалось.

ФК Шахтер. Арда Туран

Даже не знаю, что уместнее в данном случае: посыпать голову пеплом или приносить соболезнования. Хотя более чем уверен, что, если бы Арда Туран и его подопечные хотя бы чуточку оказались дисциплинированнее, сдержанней, они бы не довели дело до лотереи.

А так… А так приходиться лишь сожалеть.

И уповать на то, что в случае, если «Шахтер» пройдет в решающей стадии квалификации Лиги конференций «Серветт», донецкая команда, отлично готовая физически и обладающая квалифицированным набором исполнителей, дальше будет исправно набирать очки в самом простом евротурнире, пополняя обнищавшую за последние три года нашу рейтинговую клубную копилку.

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
alexssumin1
Думаю, щоб адекватно набирати залікові очки, треба всім українським клубам поки що виступати у ЛК. Ну не тягнемо ми поки
+1
mayakovskiy1
Не пощастило. Панатінаікос як мінімум не слабший по складу. Де нещодавній лідер Шахти Тете взагалі сидить на банці. Навіть без 6 гравців основи грали краще. Непощастило. Буває.
Можливо і ДК і Шахті навіть добре буде грати в кубку Мікі-Мауса. Бо з сучасними реаліями перемагати вийде тільки там
+1
New Zealander
Навіть незважаючи на таку кількість травмованих Шахтар грав значно сильніше. Банальний нефарт. За гру нема навіть в чому дорікнути команду. До речі хтось там гнав на оборону в той час як Шахтар зіграв в єврокубках 5 матчів на нуль із шести можливих. Це говорить про те, що якщо не виставляти Грама і Азарові то в обороні повний порядок. Словом гра є, а результат прийде. 
0
Burevestnik
звичайно шо Шахтар не провалився як Динамо.
Просто Шахтар втюрив мільйони на легіонерів,
яких вже 14 чи 15, з них 10 чи 11 бразильців,
і ганебно програв Панатінаїкосу
ніби це якийсь Галактінаїкос.
Автори на сайті "відбілюють" клуб Шахтар
від ганьби і зрівнюють з поразками клуб Динамо,
який грає в основі своїми вихованцями і іншими українцями.
   
         Динамо з такими своїми гравцями повинно грати в ЛК.
Для Шахтаря з такою кількістю легіонерів грати в ЛК  -  це
ганьба для клубу, ганьба менеджменту, неповага до своїх фанатів.
-1
SHN
Раз уж разговор про клубную копилку,то достаточно посмотреть где сейчас Греция. 
И тогда иллюзии о силе ШД пропадают.
-1
Перший Серед Рівних
Шахтар намагався просто таки завести мяч в ворота. Грають короткими пасиками в щільному захисті суперника. Треба більше бити дільніх. У Аліссона ліва нога просто неймовірна, вирізає надзвичайно точні передачі, але коли треба то може прикластися так що мяч летить як із гармати. Очеретько, Швед, Бондаренко теж можуть зарядити. Бити і ще раз бити. Використовувати будь який шматочок простору і момент часу.
-3
