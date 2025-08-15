Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Лига Европы
15 августа 2025, 09:10 |
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»

Бывший полузащитник сборной Украины дал оценку выступлению украинских команд в еврокубках

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
ФК Шахтер

Вчера, 14 августа, «Полесье» и «Шахтер» сыграли свои ответные матчи в Лиге конференций и Лиге Европы соответственно. Житомиряне, уступив венгерскому «Пакшу» – 1:2 прошли в плей-офф раунд турнира за счет домашней победы – 3:0. А вот «горняки» оба матча с «Панатинаикосом» завершили вничью – 0:0, но в серии пенальти донетчане уступили грекам, и из Лиги Европы перешли в турнир рангом ниже – Лигу конференций.

Своими выводами от этих противостояний эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов.

– Валерий Сергеевич, каким будет ваше резюме противостояния «Шахтера» и «Панатинаикоса»?
– В этом случае игровой счет четко отображает то, что встречались две равные команды. Бросилось в глаза, что у обоих соперником была хорошая организация, хорошая структура игры. Если греки действовали в более оборонительном ключе, то «горняки» больше искали счастья у ворот противника. Также я отметил бы и классную физическую готовность оппонентов. Но больше повезло «Панатинаикосу».

– Да, подопечные Арды Турана больше атаковали…
– Я же говорю, что план подопечных Руя Витории заключался в том, чтобы встречать «Шахтер» в середине поля и не дать развернуться у своих ворот, понимая, что у донетчан быстрая группа атаки. А самим попытаться использовать контратаки.

– Пенальти – это, как любят говорить, лотерея. Но вас не удивило то, что два удара у «Шахтера» не использовали техничные бразильцы?
– Туран еще мало работает с командой, поэтому не научил их бить 11-метровые (улыбается). Кауан Элиас и Педриньо взяли на себя это ответственность, но не справились с волнением. Это футбол.

– Учитывая амбиции «Шахтера», команде хватит мотивации показывать такой же футбол и в Лиге конференций, третьем по значимости клубном турнире Европы?
– Уверен, что хватит, поскольку для «Шахтера» не участие в еврокубках – это катастрофа.

– Этот проигрыш «горняков» может помочь в ближайшее воскресенье «Вересу» добиться положительного результата в игре с донетчанами в чемпионате?
– Учитывая кадровую ситуацию, у Арды Турана не так много вариантов для ротации состава, а здесь еще и эмоциональный фон не самый лучший после вылета из Лиги Европы. Поэтому «Шахтеру» в Ровно будет очень не просто.

ФК Полесье

– Задаю вам вопрос, как болельщику. После того, как на 48-й минуте в матче «Пакш» – «Полесье» счет стал 2:0, вы занервничали?
– Обеспокоенность появилась.

– Почему житомиряне заставили понервничать украинских болельщиков после домашних – 3:0?
– Потому что в дебюте второго тайма украинская команда пропустила второй гол (улыбается). Хотя в первые 20-25 минут поединка подопечные Руслана Ротаня могли закрыть это противостояние. Но получилось немного по-другому. Нужно свое забивать?

– Класс исполнителей или нервозность, какие причины не дали этого сделать?
– Когда камера показывала вблизи футболистов «Полесья», мне показалось, что у них у всех были перепуганные глаза.

– Может, президент клуба Геннадий Буткевич пообещал солидные премиальные, но футболисты были близки к тому, чтобы это потерять?
– Я, конечно, не знаю, что и как. Но в таком состоянии футболисты допускают много ошибок, что им не свойственно. По подбору исполнителей украинская команда была сильнее своих визави. Однако к такому футболу, который предложили венгры, «Полесье» оказалось не готово. Но хорошо, что все так закончилось.

– Что вы имеете ввиду?
– У нас в чемпионате сейчас никто так не играет, когда команда бьет на нападающего-столба, а тот скидывает мяч на набегающих партнеров.

– Когда-то подобное было в «Волыни».
– Но это было раньше. Сейчас такого нет, когда идет постоянное давление на центральных защитников, когда грузится мяч и идет борьба. Вот этого, на мой взгляд, «Полесье» не ожидало.

– Почему эти ошибки были, это уже вопрос к тренеру?
– Это глобальный вопрос. Все наши команды играют для того, чтобы попасть в еврокубки. А когда туда попадают, там перегорают. Почему? Да потому что там мы не такие частые гости и там зона повышенной ответственности. С этим давлением часто не могут справиться даже опытные исполнители.

– Как бы то ни было, но «Полесье» – в плей-офф раунде Лиги конференций, где их ждет именитая «Фиорентина».
– Шансы есть всегда. Но вот в игре с такими сильными соперниками, на первое место выходит реализация, а также нужно постараться избежать ошибок и воспользоваться промахами оппонента.

– Шансы есть. А сколько процентов вы даете житомирянам на удачный исход этого противостояния?
– 50. У «Полесья» тоже есть классные исполнители. Команде важно выиграть в ближайшем матче чемпионата, чтобы почувствовать уверенность. И хорошо было бы, чтобы фарт сопутствовал украинской команде. «Фиорентина» – явный фаворит, но подопечные Руслана Ротаня могут преподнести сюрприз представителю Серии А.

Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
«Не справились». Экс-игрок Шахтера – о нереализованных пенальти горняков
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Сергей Демьянчук
