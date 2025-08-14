Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пакш – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
14 августа 2025, 20:23 | Обновлено 14 августа 2025, 20:50
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

ФК Полесье

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

ГОЛ! 1:0. Янош Сабо, 39 мин

По теме:
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в Лиге конференций
ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол в начале второго тайма
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
