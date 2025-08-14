Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
14 августа 2025, 16:39
Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ

Центральный защитник французского гранда уверен, что ни за кем нет закрепленных мест

Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

31-летний центральный защитник французского клуба ПСЖ Маркиньос высказался о возможно конкуренции с новичком команды Ильей Забарным:

«Конкуренция (с приходом Забарного)? Я очень рад, здесь нет закрепленных мест, мы видели это с момента прихода тренера два года назад.

Нужно быть на высоте, выкладываться на полную, и именно это я буду делать, чтобы он [тренер – Луис Энрике] был доволен мной и я сохранил свое место», – цитирует Маркиньоса Tribal Football.

13 августа ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, переиграв Тоттенхэм в серии пенальти (2:2, пен. 4:3). После завершения встречи Маркиньос отдал свою медаль Забарному, который не был в заявке на поединок.

Забарный присоединился к парижанам 12 числа этого месяца из английского Борнмута. ПСЖ отдал за украинского центрального защитника 63 миллиона евро + бонусы.

Маркиньос Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
