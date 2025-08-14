Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 02:21 | Обновлено 14 августа 2025, 02:44
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

Маркиньос поступил достаточно неожиданно

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Украинский защитник Илья Забарный, накануне подписавший контракт с французским грандом, улетел вместе с командой, но не был заявлен на матч за трофей.

Однако, без медали украинец не остался – защитник парижан Маркиньос отдал Забарному свою медаль прямо на церемонии награждения. Этот момент попал на камеру. Илью это очень рассмешило.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбек.

Илья Забарный ПСЖ Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм Маркиньос
Комментарии
