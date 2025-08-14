ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Украинский защитник Илья Забарный, накануне подписавший контракт с французским грандом, улетел вместе с командой, но не был заявлен на матч за трофей.

Однако, без медали украинец не остался – защитник парижан Маркиньос отдал Забарному свою медаль прямо на церемонии награждения. Этот момент попал на камеру. Илью это очень рассмешило.

