ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Маркиньос поступил достаточно неожиданно
ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).
Украинский защитник Илья Забарный, накануне подписавший контракт с французским грандом, улетел вместе с командой, но не был заявлен на матч за трофей.
Однако, без медали украинец не остался – защитник парижан Маркиньос отдал Забарному свою медаль прямо на церемонии награждения. Этот момент попал на камеру. Илью это очень рассмешило.
На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбек.
