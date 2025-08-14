Букмекеры назвали фаворита матча Пакш – Полесье
14 августа в 20:00 состоится ответный матч третьего раунда квалификации ЛК
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встретятся житомирское Полесье и венгерский Пакш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают фаворитами венгерский коллектив.
- Пакш – 2,26
- Ничья – 3,50
- Полесье Житомир – 3,60
Победитель этой пары выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета
Киевляне решили оставить тренера в команде