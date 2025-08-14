Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
14 августа 2025, 08:54
0

Букмекеры назвали фаворита матча Пакш – Полесье

14 августа в 20:00 состоится ответный матч третьего раунда квалификации ЛК

Букмекеры назвали фаворита матча Пакш – Полесье
ФК Полесье

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встретятся житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают фаворитами венгерский коллектив.

  • Пакш – 2,26
  • Ничья – 3,50
  • Полесье Житомир – 3,60

Победитель этой пары выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».

Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир котировки букмекеров Лига конференций азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
