Букмекеры назвали фаворита матча Пакш – Полесье

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встретятся житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают фаворитами венгерский коллектив.

Пакш – 2,26

Ничья – 3,50

Полесье Житомир – 3,60

Победитель этой пары выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».