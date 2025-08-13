Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 21:34 | Обновлено 13 августа 2025, 21:51
1473
6

ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»

Украинский тренер был уверен, что кипрский клуб выйдет дальше в ЛЧ

13 августа 2025, 21:34 | Обновлено 13 августа 2025, 21:51
1473
6
ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проиграло и в ответном матче квалификации Лиги чемпионов кипрскому «Пафосу» (0:2) и продолжит выступления в еврокубках в менее престижной Лиге Европы.

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял «Минай», ФК ЮКСА и кипрский «Ипсонас», в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему подопечным Александра Шовковского не удалось дать бой малоизвестному «Пафосу»:

– Если откровенно, я был уверен, что именно «Пафос» пробьется в следующий раунд, хотя не думал, что сделает это в таком убедительном стиле.

– Объясните, почему именно такой был ваш выбор?

– Уже первый поединок в Люблине показал, что у киприотов более сбалансированный состав, в котором отсутствуют «звезды», но все легионеры приличного уровня, хорошо подготовлены. Наставник Хуан Карлос Карседо из Испании значительно опытнее Александра Шовковского, а на таком уровне это весомый «козырь». Прежде всего, это влияет на выбор правильной тактики. Вспомните, как умело киприоты контратаковали в Польше, используя свободные зоны на флангах. И достигнув своего в Люблине, у меня сложилось впечатление, что дома они своего уже не упустят.

– Намекаете на то, что киевлянам пришлось выступать в сложных климатических условиях, в частности при высокой влажности?

– Не только. Хотя за те два дня, что киевляне находились на Кипре, было практически невозможно привыкнуть к футболу, образно говоря, в сауне, когда возникают проблемы с настройкой и не хватает свежести.

Кстати, у меня есть знакомые, которые работают в «Пафосе», и я был в курсе, что в тренерском штабе сразу три аналитика, в том числе один из них составляет психологический портрет соперника, где внимание акцентировано на сильных и слабых сторонах игроков, как с помощью мелких провокаций выводить их из равновесия. Как видите, все было учтено.

Также следует отметить, что один из помощников Карседо отвечает исключительно за тактическую подготовку. Надо отдать ему должное: вспомните, как грамотно в Лимасоле хозяева встречали киевлян в средней зоне, не позволяя покуситься на свои владения. Хотя именно гости должны были форсировать события, взяв с первых минут на вооружение высокий темп.

Согласен, в дебюте не обошлось без «подарка» киевского вратаря Руслана Нещерета, который почему-то оставил без присмотра свой пост, и киприоты поразили пустые ворота. Однако это также был тактический замысел «горожан», которые часто пользовались длинными передачами за спины защитников.

Кстати, обратил внимание на то, что даже во время пауз, когда арбитр из-за жары разрешал участникам матча освежиться, хозяева более ответственно относились к этой водной процедуре. Казалось бы, мелочь, но потом это сказывалось на продуктивности футболистов. Поэтому считаю, что «Пафос» заслуженно продолжает выступления в наиболее престижной континентальной Лиге.

– А у киевлян впереди – квалификация Лиги Европы, где их потенциальный соперник – «Маккаби» из Тель-Авива, который также проиграл в Лиге чемпионов «Пафосу». На ваших знакомых из кипрского клуба кто произвел более сильное впечатление?

– Футболисты «Маккаби». Но у динамовцев будет возможность опровергнуть эти утверждения.

По теме:
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса
Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Богдан Цымбал инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13 августа 2025, 07:40 5
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение

Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне

Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12 августа 2025, 23:22 2
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок

Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей

Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 22:15
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Футбол | 13.08.2025, 14:51
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13.08.2025, 01:52
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
Тобто пафос це професійний клуб де серйозно підходять до кожної гри, вивчають кожного суперника, підбирають відповідну тактику, а ДК тоді виходить колгосп - сільська команда де колишні одноклубники просто вирішили на першість району заявитись?
Так давно вже зрозуміло)))
Ответить
+3
micha(ZAKARPATTJA)
Яка різниця, аналітики, не аналітики...Вони як дворова команда, коли в останній раз вони виступили в 'Європі гідно? Вони б мали виносити пафоси всякі.
 Кіпр...що це, який футбол. Але і цим програли.
  А той або не має коштів вкладати в команду, або не хоче. Суркіс.
Ответить
+1
MIRRA
Як неекономно! В ДК цей весь напрямок Несенюк закриває (в перерві міжнаписанням буклетів і програмок). 
Ответить
-1
avk2307
Пафос- це Шериф Вернидуба. Довго так не буде, але цей сезон можуть і вистрелити
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 25
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем