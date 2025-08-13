ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»

Киевское «Динамо» проиграло и в ответном матче квалификации Лиги чемпионов кипрскому «Пафосу» (0:2) и продолжит выступления в еврокубках в менее престижной Лиге Европы.

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял «Минай», ФК ЮКСА и кипрский «Ипсонас», в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему подопечным Александра Шовковского не удалось дать бой малоизвестному «Пафосу»:

– Если откровенно, я был уверен, что именно «Пафос» пробьется в следующий раунд, хотя не думал, что сделает это в таком убедительном стиле.

– Объясните, почему именно такой был ваш выбор?

– Уже первый поединок в Люблине показал, что у киприотов более сбалансированный состав, в котором отсутствуют «звезды», но все легионеры приличного уровня, хорошо подготовлены. Наставник Хуан Карлос Карседо из Испании значительно опытнее Александра Шовковского, а на таком уровне это весомый «козырь». Прежде всего, это влияет на выбор правильной тактики. Вспомните, как умело киприоты контратаковали в Польше, используя свободные зоны на флангах. И достигнув своего в Люблине, у меня сложилось впечатление, что дома они своего уже не упустят.

– Намекаете на то, что киевлянам пришлось выступать в сложных климатических условиях, в частности при высокой влажности?

– Не только. Хотя за те два дня, что киевляне находились на Кипре, было практически невозможно привыкнуть к футболу, образно говоря, в сауне, когда возникают проблемы с настройкой и не хватает свежести.

Кстати, у меня есть знакомые, которые работают в «Пафосе», и я был в курсе, что в тренерском штабе сразу три аналитика, в том числе один из них составляет психологический портрет соперника, где внимание акцентировано на сильных и слабых сторонах игроков, как с помощью мелких провокаций выводить их из равновесия. Как видите, все было учтено.

Также следует отметить, что один из помощников Карседо отвечает исключительно за тактическую подготовку. Надо отдать ему должное: вспомните, как грамотно в Лимасоле хозяева встречали киевлян в средней зоне, не позволяя покуситься на свои владения. Хотя именно гости должны были форсировать события, взяв с первых минут на вооружение высокий темп.

Согласен, в дебюте не обошлось без «подарка» киевского вратаря Руслана Нещерета, который почему-то оставил без присмотра свой пост, и киприоты поразили пустые ворота. Однако это также был тактический замысел «горожан», которые часто пользовались длинными передачами за спины защитников.

Кстати, обратил внимание на то, что даже во время пауз, когда арбитр из-за жары разрешал участникам матча освежиться, хозяева более ответственно относились к этой водной процедуре. Казалось бы, мелочь, но потом это сказывалось на продуктивности футболистов. Поэтому считаю, что «Пафос» заслуженно продолжает выступления в наиболее престижной континентальной Лиге.

– А у киевлян впереди – квалификация Лиги Европы, где их потенциальный соперник – «Маккаби» из Тель-Авива, который также проиграл в Лиге чемпионов «Пафосу». На ваших знакомых из кипрского клуба кто произвел более сильное впечатление?

– Футболисты «Маккаби». Но у динамовцев будет возможность опровергнуть эти утверждения.