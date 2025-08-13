Шахтер Донецк

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).

Подопечные Арды Турана начали выступления в квалификации ЛЕ с первого раунда. Вначале горняки одолели финский Ильвес (6:0, 0:0), а затем справились с Бешикташем (4:2, 2:0).

Шахтер – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».