Шахтер Донецк

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги Европы 14 августа в 21:00
14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против турецкого Самсунспора. Проигравший отправится в четвертый круг отбора к Лиге конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).
Подопечные Арды Турана начали выступления в квалификации ЛЕ с первого раунда. Вначале горняки одолели финский Ильвес (6:0, 0:0), а затем справились с Бешикташем (4:2, 2:0).
Шахтер – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
