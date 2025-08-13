Известны планы Сафонова в ПСЖ после подписания Забарного и ухода Доннаруммы

26-летний российский голкипер Матвей Сафонов намерен остаться в ПСЖ.

По информации издания L'Eqiepe, представитель страны 404 хочет бороться за место в основном составе французского гранда. У парижан произошло несколько изменений касательно вратарей: клуб из столицы Франции подписал Люку Шевалье, а именитый итальянец Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из команды.

Источник утверждает, что Сафонов расценил бы добровольный уход как признак слабости после всего лишь одного сезона и хочет продолжить борьбу за место в составе. Матвей покинет ПСЖ при двух условиях: если клуб попросит об этом, и если появится крупный европейский клуб, готовый сделать россиянина игроком основного состава.

Контракт Сафонова действует до 2029 года. В прошлом сезоне он провел всего 10 матчей во всех турнирах за ПСЖ.

Парижане 12 августа объявили о подписании еще одного новичка – украинца Ильи Забарного из Борнмута.