12 августа 22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный официально стал игроком французского ПСЖ.

Как и подобает новичку команды, Илья подписался практически на всех своих новых партнеров по команде. Забарный даже стал фолловером еще одного новичка парижан Люки Шевалье.

Однако Илья не стал подписываться на российского голкипера французского гранда – Матвея Сафонова. Забарный даже сомневался в своем решении перейти в ПСЖ из-за присутствия Сафонова в раздевалке, однако руководство клуба уверило, что с этим проблем не будет. Ходили слухи, что Матвей покинет чемпионов Франции, но пока что представитель страны 404 все еще в коллективе.

Следующий матч ПСЖ проведет уже 13 числа – подопечные Луиса Энрике в итальянском городе Удине поборются против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. Забарный не попал в заявку на игру, но все равно отправился с парижанами на поединок.

Вероятнее всего, Забарный дебютирует за ПСЖ 17 августа в матче первого тура Лиги 1 2025/26 против Нанта.