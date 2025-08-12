Сборная УКРАИНЫ12 августа 2025, 12:24 |
Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола
Кто занимает первое место в рейтинге?
Илья Забарный официально стал игроком французского «ПСЖ». Сумма перехода из «Борнмута» составила 63 млн евро.
Трансфер украинского защитника стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.
Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
- 70,00 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из «Шахтера» в «Челси»)
- 63,00 млн евро – Илья Забарный (2025/26, из «Борнмута» в ПСЖ)
- 43,88 млн евро – Андрей Шевченко (2006/07, из Милана в Челси)
- 35,00 млн евро – Александр Зинченко (2022/23, из Манчестер Сити в Арсенал)
- 30,50 млн евро – Артем Довбик (2024/25, из Жироны в Рому)
- 25,00 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009/10, из Шахтера в Барселону)
- 25,00 млн евро – Андрей Ярмоленко (2017/18, из Динамо в Боруссию Дортмунд)
- 23,91 млн евро – Андрей Шевченко (1999/00, из Динамо в Милан)
- 23,50 млн евро – Виталий Миколенко (2021/22, из Динамо в Эвертон)
- 22,70 млн евро – Илья Забарный (2022/23, из Динамо в Борнмут)
і що це за Мудрик? Той що на допінгу?
інфляція, нє не чули
