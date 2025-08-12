Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола

Илья Забарный официально стал игроком французского «ПСЖ». Сумма перехода из «Борнмута» составила 63 млн евро.

Трансфер украинского защитника стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.

Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов