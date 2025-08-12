Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола
Сборная УКРАИНЫ
12 августа 2025, 12:24 |
1060
2

Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

12 августа 2025, 12:24 |
1060
2
Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный официально стал игроком французского «ПСЖ». Сумма перехода из «Борнмута» составила 63 млн евро.

Трансфер украинского защитника стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.

Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

  1. 70,00 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из «Шахтера» в «Челси»)
  2. 63,00 млн евро – Илья Забарный (2025/26, из «Борнмута» в ПСЖ)
  3. 43,88 млн евро – Андрей Шевченко (2006/07, из Милана в Челси)
  4. 35,00 млн евро – Александр Зинченко (2022/23, из Манчестер Сити в Арсенал)
  5. 30,50 млн евро – Артем Довбик (2024/25, из Жироны в Рому)
  6. 25,00 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009/10, из Шахтера в Барселону)
  7. 25,00 млн евро – Андрей Ярмоленко (2017/18, из Динамо в Боруссию Дортмунд)
  8. 23,91 млн евро – Андрей Шевченко (1999/00, из Динамо в Милан)
  9. 23,50 млн евро – Виталий Миколенко (2021/22, из Динамо в Эвертон)
  10. 22,70 млн евро – Илья Забарный (2022/23, из Динамо в Борнмут)
По теме:
ФОТО. Как Забарный проходил медосмотр в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный финансы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Футбол | 12 августа 2025, 11:30 8
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление

Илья назвал «Пари Сен-Жермен» лучшим клубом мира

Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11 августа 2025, 19:48 3
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик

Мозес – о Флойде Мейвезре

Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
Футбол | 12.08.2025, 11:29
Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashav2007
і що це за Мудрик? Той що на допінгу?
Ответить
0
Mystic_Healer
інфляція, нє не чули 
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем