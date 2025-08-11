Подолье – Черноморец – 0:2. Пушка Ракицкого. Видео голов и обзор матча
«Черноморец» одержал вторую победу подряд
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. В Хмельницком «Подолье» сыграло с одесским «Черноморцем».
Счет в матче открыли гости. Ярослав Ракицкий мощным дальним ударом отправил мяч в сетку ворот «Подолья».
«Черноморец» удерживал минимальное преимущество, не смотря на попытки «Подолья» сравнять счет. А в компенсированное время гости забили второй мяч. Автором гола стал Евгений Рязанцев.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» Хмельницкий – «Черноморец» Одесса – 0:2
Голы: Ракицкий, 20, Рязанцев, 90+2
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
