Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подолье – Черноморец – 0:2. Пушка Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Подолье
10.08.2025 13:45 – FT 0 : 2
Черноморец
Украина. Первая лига
Подолье – Черноморец – 0:2. Пушка Ракицкого. Видео голов и обзор матча

«Черноморец» одержал вторую победу подряд

ФК Черноморец

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. В Хмельницком «Подолье» сыграло с одесским «Черноморцем».

Счет в матче открыли гости. Ярослав Ракицкий мощным дальним ударом отправил мяч в сетку ворот «Подолья».

«Черноморец» удерживал минимальное преимущество, не смотря на попытки «Подолья» сравнять счет. А в компенсированное время гости забили второй мяч. Автором гола стал Евгений Рязанцев.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Черноморец» Одесса – 0:2

Голы: Ракицкий, 20, Рязанцев, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Черноморец).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Черноморец).
Сергей Турчак
