Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа 2025

12:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово

13:45. Подолье Хмельницкий – Черноморец Одесса

15:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

