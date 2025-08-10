Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Нива Тернополь
10.08.2025 15:30 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

10 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа 2025

  • 12:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово
  • 13:45. Подолье Хмельницкий – Черноморец Одесса
  • 15:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

12:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово

13:45. Подолье Хмельницкий – Черноморец Одесса

15:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

хотілось би щоб Чорноморець продовжив перемагати, таке місто як Одеса неповинно надовго залишатись без представника в УПЛ
