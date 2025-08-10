10.08.2025 15:30 - : -
Украина. Первая лига10 августа 2025, 13:45
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура
10 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа 2025
- 12:00. Металлист Харьков – Ингулец Петрово
- 13:45. Подолье Хмельницкий – Черноморец Одесса
- 15:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
Турнирная таблица
Футбол | 10.08.2025, 13:11
Теннис | 10.08.2025, 09:04
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
хотілось би щоб Чорноморець продовжив перемагати, таке місто як Одеса неповинно надовго залишатись без представника в УПЛ
