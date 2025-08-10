Три очка для команды Вирта. Нива Тернополь обыграла запорожский Металлург
Команда Юрия Вирта одержала первую победу в сезоне
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. В Тернополе «Нива» проведет матч с запорожским «Металлургом».
«Нива» в матче первого тура на выезде уступила одесскому «Черноморцу». В первом матче сезона на своем поле команда хотела реабилитироваться за поражение.
И это у подопечных Юрия Вирта получилось. «Нива» обыграла запорожский «Металлург» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Максим Угринюк.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 1:0
Гол: Угринюк, 61
Видеозапись матча
События матча
