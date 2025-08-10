Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
10.08.2025 15:30 – FT 1 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Три очка для команды Вирта. Нива Тернополь обыграла запорожский Металлург

Команда Юрия Вирта одержала первую победу в сезоне

Три очка для команды Вирта. Нива Тернополь обыграла запорожский Металлург
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. В Тернополе «Нива» проведет матч с запорожским «Металлургом».

«Нива» в матче первого тура на выезде уступила одесскому «Черноморцу». В первом матче сезона на своем поле команда хотела реабилитироваться за поражение.

И это у подопечных Юрия Вирта получилось. «Нива» обыграла запорожский «Металлург» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Максим Угринюк.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 1:0

Гол: Угринюк, 61

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Угринюк (Нива Тернополь).
