Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 10 августа, в Тернополе «Нива» и запорожский «Металлург» провели матч 2-го тура Первой лиги. Команда Юрия Вирта одержала минимальную победу.

«Нива» в матче первого тура на выезде со счетом 1:2 проиграла одесскому «Черноморцу». В первом матче сезона на перед своими болельщиками команда хотела реабилитироваться за поражение.

И это у подопечных Юрия Вирта получилось. «Нива» обыграла запорожский «Металлург» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Максим Угринюк.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 1:0

Гол: Угринюк, 61

