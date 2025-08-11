Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча
Тернопольская «Нива» одержала первую победу в сезоне
В воскресенье, 10 августа, в Тернополе «Нива» и запорожский «Металлург» провели матч 2-го тура Первой лиги. Команда Юрия Вирта одержала минимальную победу.
«Нива» в матче первого тура на выезде со счетом 1:2 проиграла одесскому «Черноморцу». В первом матче сезона на перед своими болельщиками команда хотела реабилитироваться за поражение.
И это у подопечных Юрия Вирта получилось. «Нива» обыграла запорожский «Металлург» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Максим Угринюк.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 1:0
Гол: Угринюк, 61
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор горняков опубликовал несколько моментов в своем Instagram
Андони Ираола считает, что трансфер все-таки состоится