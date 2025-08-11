Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
10.08.2025 15:30 – FT 1 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 14:38 |
151
0

Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча

Тернопольская «Нива» одержала первую победу в сезоне

0
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 10 августа, в Тернополе «Нива» и запорожский «Металлург» провели матч 2-го тура Первой лиги. Команда Юрия Вирта одержала минимальную победу.

«Нива» в матче первого тура на выезде со счетом 1:2 проиграла одесскому «Черноморцу». В первом матче сезона на перед своими болельщиками команда хотела реабилитироваться за поражение.

И это у подопечных Юрия Вирта получилось. «Нива» обыграла запорожский «Металлург» со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Максим Угринюк.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 1:0

Гол: Угринюк, 61

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Угринюк (Нива Тернополь).
Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
